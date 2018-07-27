В Баку проходят консультации между МИД Азербайджана и России - ФОТО
27 июля 2018 11:37 231
В Баку проходят консультации между министерствами иностранных дел Азербайджана и России, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Российскую делегацию на консультациях возглавляет официальный представитель МИД России Мария Захарова, азербайджанскую - глава пресс-службы МИД Хикмет Гаджиев.
На встрече обсуждаются вопросы информационного обеспечения внешней политики.
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