Ереван обвинил генсека ОДКБ в свержении конституционного строя

На основе достаточной совокупности добытых в ходе предварительного следствия по расследуемому в Специальной следственной службе Армении уголовному делу о событиях, имевших место в период с 1 по 2 марта 2008 года в Ереване, доказательств 26 июля 2018 года обвинение предъявлено Юрию Хачатурову, занимающему в настоящее время пост генсека ОДКБ. Об этом сообщает пресс-центр Специальной следственной службы, передает Day.Az со ссылкой на aysor.am.

Хачатурову обвинение предъявлено по ч.1 ст. 300.1 УК РА - за свержение конституционного строя по предварительному сговору с другими лицами.

В суд общей юрисдикции первой инстанции Еревана следователем представлено ходатайство об избрании в отношении Хачатурова меры пресечения в виде заключения под стражу.