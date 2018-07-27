В Армении продают солдатский паек

В торговых точках Армении в продаже появились консервы с маркировкой "Солдатский паек", сообщает в пятницу Госслужба безопасности пищевых продуктов Армении. Наличие этих товаров в свободной продаже было выявлено по результатам госинспекций, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

При этом этикетка с надписью "Солдатский паек: продаже не подлежит" была скрыта под другой этикеткой, где было написано, что это просто говяжья тушенка. Кроме того, перечислялись ингредиенты консервов.

Производитель консервов H.A.N.S.-FOOD LLC в своей объяснительной заявил, что появление солдатских пайков в свободной продаже - результат недоразумения: мол, сотрудники компании перепутали один заказ с другим.

Тем временем, в ГБПП Армении не исключают, что таким образом производитель пытался вывести из оборота образовавшийся излишек консервных банок.