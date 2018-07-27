Новый премьер Армении сводит счеты с "карабахцами"?

Допрос и возможный арест экс-президента Роберта Кочаряна и генерального секретаря ОДКБ Юрия Хачатурова - тема номер один в Армении.

Оба обвиняются в свержении конституционного строя, хотя по мнению армянских юристов, обвинение несуразное, абсурдное и надуманное.

Действительно, о каком свержении конституционного строя идет речь? Выборы президента в 2008 году не стали свержением, переворотом или революцией. Это были просто очередные сфальсифицированные выборы, и столь жесткая формулировка, как считают юристы, неоправданна.

Если бы Никол Пашинян решил привлечь Кочаряна к ответственности за многочисленные преступления против армянского народа - коррупцию, разбазаривание казны, сотрудничество с криминалитетом, это было бы понятно и справедливо. Мы уже не говорим о преступлениях, совершенных им на оккупированных территориях Азербайджана в годы карабахской войны. Не говорим, потому что в Армении пролитие крови "турков" всегда считалось верхом героизма.

Как бы там ни было, а ситуация вокруг Кочаряна и поспешность, с которой новые власти стараются отправить его за решетку, вызывают у многих подозрения, что Пашинян просто сводит личные счеты. Ведь после событий 1 марта, в которых он принял активное участие, Пашинян был арестован и осужден, однако не отсидел весь срок и был помилован Саргсяном.

Напомним, что тогда силовики разогнали массовый протест сторонников первого президента Армении Левона Тер-Петросяна. Было применено боевое оружие, погибли 10 человек. Никто из организаторов и исполнителей убийств не наказан.

Как заявил в пятницу вице-спикер Эдуард Шармазанов, РПА приняла заявление по этому поводу, в котором отмечается, что "выдвинутое обвинение оставляет впечатление исключительно политического преследования, а с юридической точки зрения - абсурдно".

"Создавшаяся вокруг Роберта Кочаряна ситуация вызывает крайнюю обеспокоенность в контексте Армении и Карабаха. Очевидно, что есть политические и личные основания. Это можно называть "вендеттой", личными счетами. Очевидно, что есть большая опасность вступления в этап политического нигилизма", - сказал Шармазанов.

По его словам, нынешний процесс включает элементы необольшевизма.

На вопрос журналистов, возможны ли аналогичные процессы в отношении Сержа Саргсяна, вице-спикер не исключил такой вероятности.

Султан Керим