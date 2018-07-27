Президент Ильхам Алиев поздравил перуанского коллегу

27 июля 2018 18:55

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил Президента Перу Мартина Вискарре Корнехо.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend

"От своего имени и от имени народа Азербайджана поздравляю вас и ваш народ с национальным праздником страны - Днем независимости. Надеюсь, что отношения между Азербайджаном и Перу будут развиваться в русле дружбы и сотрудничества. В этот знаменательный день желаю вам крепкого здоровья, успехов в делах, а дружественному народу Перу - мира и прогресса", - говорится в поздравлении главы государства.

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