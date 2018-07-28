Роберт Кочарян арестован - ПОДРОБНОСТИ

Суд в Ереване арестовал в пятницу экс-президента Армении Роберта Кочаряна по делу о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Об этом, как передаёт РИА Новости, сообщил журналистам его адвокат Арам Орбелян.

"Суд принял решение об аресте. Больше этого сказать не могу. Все остальное представим на завтрашней пресс-конференции", - сказал защитник.

Согласно принятой в Армении процедуре, суд по ходатайству следствия принимает решение о двухмесячном аресте.

В четверг Специальная следственная служба предъявила обвинение Кочаряну в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года.

Сам Кочарян, естественно, обвиняет действующие власти, а именно Никола Пашиняна, в желании свести с ним счеты.

Ранее бывший министр обороны Армении Микаел Арутюнян был привлечен в качестве обвиняемого и объявлен в розыск в рамках уголовного дела, возбужденного по статье "свержение конституционного строя" в связи разгоном акций протеста в марте 2008 года. Руководитель Специальной следственной службы сообщил тогда, что Арутюнян находится за пределами страны. Кочарян в четверг был допрошен.

Ранее пресс-секретарь Специальной следственной службы Марина Оганджанян сообщила РИА Новости, что на допрос по указанному делу в четверг также явился генсек ОДКБ Юрий Хачатуров, служивший в 2008 году в ВС Армении.

Армянская оппозиция во главе с первым президентом Левоном Тер-Петросяном, который баллотировался на президентских выборах 19 февраля 2008 года и проиграл их Сержу Саргсяну, тогда проводила в центре Еревана митинги, выражая недовольство официальными итогами голосования. Акции протеста вылились 1-2 марта в беспорядки и столкновения митингующих с силами правопорядка, в результате которых погибли десять человек, около 200 получили ранения.

В 2008 году нынешний премьер Армении Никол Пашинян был членом предвыборного штаба Тер-Петросяна и одним из активных участников акций протеста. Он был объявлен в розыск правоохранительными органами и летом 2009 года сдался властям. Суд административных районов Центр и Норк-Мараш Еревана 19 января 2010 года приговорил Пашиняна к семи годам лишения свободы за организацию с группой лиц массовых беспорядков. Однако в мае 2011 года он вышел на свободу по амнистии.