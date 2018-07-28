ВС Армении устроили массированный обстрел на линии фронта

Подразделения вооруженных сил Армении, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 104 раза.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу минобороны Азербайджана.

С позиций, расположенных в селе Воскеван и на безымянных высотах на территории Ноемберянского района, в селе Чинари Бердского района, на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии, в селах Гаймаглы, Гушчу Айрым, Мезем и на безымянных высотах на территории Газахского района, на безымянных высотах на территории Товузского района, в селе Заманлы и на безымянных высотах на территории Гедабекского района.

Позиции азербайджанской армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гейарх, Ярымджа Тертерского района, Немирли, Шыхлар, Баш Карвенд, Джевахирли, Сейидли, Мерзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Ашагы Вейселли, Гобу Дилагарда, Карвенд, Гараханбейли, Ашагы Сейидахмедли, Кюрдляр, Горадиз Физулинского района, Нюзгяр и Мехдили Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Ходжавендского и Физулинского районов.

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