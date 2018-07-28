Месть Пашиняна - премьер Армении сводит счеты с "бывшими"

Две громких новости сотрясли Армению минувшим вечером. Стало известно о решение судебных органов об аресте экс-президента Роберта Кочаряна и генерального секретаря ОДКБ Юрия Хачатурова.

Суд общей юрисдикции Еревана в административном районе Шенгавит в субботу принял решение арестовать второго президента Армении Роберта Кочаряна. Об этом заявил адвокат Кочаряна Арам Орбелян.

На все вопросы журналистов по этому поводу защитник экс-президента ответит в субботу на пресс-конференции. Пока же известно лишь то, что Кочаряну предъявлено обвинение в свержении конституционного строя в предварительном сговоре с другими лицами. Кочарян был вызван на допрос в Специальную следственную службу по делу о событиях 1 марта 2008 года в качестве свидетеля. Также свидетелем по делу был вызван нынешний генсек ОДКБ Юрий Хачатуров, который в то время занимал должность начальника гарнизона Еревана. Ему предъявлено аналогичное обвинение.

Хачатуров уже был арестован, но будет отпущен под залог в 5 миллионов драмов. Как сообщают армянские СМИ, как только сумма залога будет выплачена, его отпустят. В настоящее время его друзья и родственники собирают деньги.

Между тем, действия следственных органов вызывают сомнения и подозрения у армянских политиков и экспертов. Многие считают поведение новых властей в отношении Кочаряна вендеттой и политическим заказом. РПА зашла еще дальше, увидев в преследовании Кочаряна признаки изменения позиции Еревана по Карабаху.

"Предъявление сфабрикованного и не имеющего ничего общего с принципами законности обвинения одному из ключевых участников победы в карабахской войне, проявившем бесспорную принципиальность в "арцахском" вопросе, рассматриваем как попытку заставить замолчать оппонентов возможных тенденций развития в карабахском процессе, в корне отличающихся от многолетних подходов в этом вопросе", - говорится в заявлении Республиканской партии.

Эта версия, конечно же, не выдерживает никакой критики. Во-первых, потому что Роберт Кочарян уже давно не является значимой фигурой на политическом поле Армении. Его неоднократные попытки вернуться туда были пресечены сначала Сержем Саргсяном, а теперь пресекаются и Николом Пашиняном. Голос Кочаряна в карабахском вопросе никому не слышен и никому, в принципе, не интересен. Как махровый идеолог РПА он совершенно непопулярен в армянском обществе, и что он там думает о Карабахе и урегулировании конфликта - значения не имеет.

А во-вторых, премьер Пашинян не демонстрирует никаких признаков возмоной конструктивности в карабахском урегулировании. Наоборот, он еще больше запутал и осложнил процесс своими необдуманными и популистскими заявлениями.

Так что версия РПА относительно ареста Роберта Кочаряна никак не может браться во внимание.

Политолог Александр Искандарян, рассуждая на телеканале "Еркир медиа" о последних событиях, более близок к истине. "Это дело, которое несет в себе политический контекст. Говорить о том, что у нас независимый суд, который вдруг принял решение, не три месяца назад, а именно сейчас, заинтересоваться делами десятилетней давности и начал их расследовать было бы наивно. Этому делу способствовали политические обстоятельства, как, кстати и ко всем предыдущим делам против представителей прежних элит. Я отнюдь не говорю, что нет основания для его расследования, они могут быть. Но этот феномен называется selective justice - избирательное применение закона. Тут также новая власть идет по легалистскому пути: людей преследуют по закону. Но те люди, которых преследуют, являются фигурами политическими, важными в политическом смысле. Следует предполагать, что и мотивация тут в значительной степени политическая".

Отметим, что Никол Пашинян, по чьему указу торопливо якобы расследуется дело 1 марта, а на самом деле решаются проблемы нынешней власти, заботится прежде всего о себе, а потом о справедливости. Если бы это было не так, он не отпустил бы на свободу членов экстремистской группировки "Сасна црер", совершившей теракт и убившей троих полицейских. Пойдя на сговор с террористами, Пашинян обезопасил свою власть хотя бы о т этой угрозы. Роберт Кочарян, хоть и сошел с политической арены, но потенциально, в будущем может на что-то претендовать. Видимо, Пашинян рассматривает такую вероятность и хочет решить проблему уже сегодня, не дожидаясь парламентских выборов, ко времени которых может полностью потерять свой высокий рейтинг в обществе.

Интересно, что некоторые усматривают в этом деле руку небезызвестного фонда Сороса. Особенно это касается "кандидатуры" Хачатурова.

Севак Мокаци написал в voskanapat.info, что арест Юрия Хачатурова сложно назвать внутриармянским делом. Очевидно, что арест генерального секретаря ОДКБ является прямым ударом по рейтингу организации.

Сейчас было бы неплохо понять, чьими интересами руководствуется Специальная Следственная служба Армении, выдвигая фиктивные обвинения против Юрия Хачатурова: Республики Армения или Джорджа Сороса? А основанием для подобного вывода является тот факт, что новоназначенный руководитель Специальной Следственной службы Сасун Хачатрян и председатель совета директоров Фонда Сороса в Армении (Фонд "Открытое Общество") Давид Хачатрян являются родными братьями, пишет Мокаци.

Примечательно, что Госдепартамент США сделал устами своего официального представителя заявление по делу Кочаряна. Соединенные Штаты Америки призвали власти Армении провести "серьезное, независимое и заслуживающее доверия расследование этих событий", цитирует "Еркрамас".

Факт действительно любопытный. Но, опять же, Николу Пашиняну не нужно указание Сороса или Госдепа для того, чтобы отомстить Кочаряну с Хачатуровым. Нет, не за жертв 1 марта, а за себя. Дело в том, что десять лет назад РПА в лице Кочаряна и Саргсяна фактически спихнула оппозицию в лице Левона Тер-Петросяна даже с подножия властного олимпа. Если бы ни это, путь Никола к власти не был бы таким долгим. Ему пришлось прождать долгих десять лет и даже посидеть в тюрьме, прежде чем настал час его триумфа.

1 марта Кочаряну пришлось принести человеческие жертвы, но цель была достигнута - представитель РПА Серж Саргсян стал президентом. И тут возникает совершенно закономерный вопрос: а почему на допрос не приглашают Сержа Саргсяна? Почему нет ходатайства о его аресте или чего-то еще в таком роде?

В настоящее время Саргсян находится на "обследовании" за рубежом. И, как предполагают армянские СМИ, "разболелся" экс-президент после того, как Пашинян между делом обмолвился, что любое расследование, в случае необходимости, дойдет и до Сержа Саргсяна.

Но есть и другая вероятность, которая кажется гораздо более близкой к истине. Тот факт, что Саргсян не мог мирно сдать власть, не получив ничего взамен, с самого начала не вызывал ни у кого сомнений. Саргсян ушел без эксцессов, получив взамен гарантии совей безопасности. И более того, как полагают некоторые армянские аналитики, он сдал Кочаряна в обмен на свою неподсудность.

Как бы там ни было, а события набирают оборот.

То, что происходит в отношении всех уголовных дел, открытых, закрытых или продолженных, говорит о том, что премьер не упустит шанса расквитаться со всеми за прежние обиды и постарается максимально закрепить свой "трон" громкими делами и разоблачениями. За которыми, впрочем, стоят только его личные амбиции.

Зульфугар Ибрагимов