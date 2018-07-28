Очередное беззаконие новых властей вызвало взрыв возмущения в армении

Газета "Грапарак" пишет, что вчера директор медицинского центра "Сурб Григор Лучаворич" Ара Минасян узнал на странице министра здравоохранения Арсена Торосяна в Facebook о том, что его уволили с должности директора МЦ.

Как передает Day.Az со ссылкой на Panorama.am, Арсен Торосян написал: "Директор медицинского центра "Сурб Григор Лучаворич" освобожден от работы, учитывая огромный объем выявленных в результате проверок Минздрава Армении нарушений и их повторяющийся по сей день характер. Конкурс на вакантное место нового директора состоится в установленном законом порядке, о чем дополнительно сообщим. Подробности поочередно".

Решение министра вызвало вчера волну протеста в медицинском центре "Сурб Григор Лусаворич", медицинский персонал начал акцию протеста против увольнения директора. Они организовали митинг перед зданием больницы.

"Мы не принимаем безосновательное увольнение. Нет доказательств, что он допустил злоупотребления. Нам показали приказ об освобождении нашего директора. В нашей больнице нет злоупотреблений, нам не представили доказательств, официального документа", - заявила в беседе с корреспондентом издания одна из работников МЦ Гаяне Нанян.

Гаяне Нанян сообщила, что они собираются пойти в резиденцию премьер-министра, чтобы заявить свой протест. В медицинском центре работают 1700 человек. На вопрос корреспондента газеты, есть ли такие сотрудники, которые не присоединяются к акции протеста, Гаяне ответила: "Только те люди, которые находятся рядом с больными, оперируют их или лечат. Мы, естественно, не можем оставить больных в плохом состоянии".

Сотрудники "Сурб Григор Лусаворич" дали министру здравоохранения РА Арсену Торосяну время до 20:30. Они хотят, чтобы глава Минздрава РА лично разъяснил им причины освобождения Ара Минасяна от занимаемой должности.

В ответ на вопрос, что будет, если министр не придет на встречу с ними, участники стихийного собрания отметили, что определятся с дальнейшими шагами по истечении срока.

"Минасян, Минасян" непрерывно скандируют участники акции.

Как писала ранее "Жоховурд" со ссылкой на свои источники, министр здравоохранения Армении Арсен Торосян в ближайшее время намерен уволить свата Сержа Саргсяна - директора медицинского центра "Сурб Григор Лусаворич" Ара Минасяна - и назначить на эту должность своего друга. Как передают источники газеты, министр решительно настроен в этом вопросе и поручил проводящей аудит компании любой ценой найти злоупотребления в больнице, поскольку у него есть свой кандидат на должность директора.