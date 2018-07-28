Сорос продолжает управлять ситуацией в Армении?
28 июля 2018 13:33 176
Новый начальник Специальной следственной службы Армении Сасун Хачатрян не только сын бывшего председателя Уголовной палаты Кассационного суда, известного юриста Мгера Хачатряна, но и родной брат председателя Совета директоров "Фондов открытого общества - Армения" (Фонд Сороса) Давида Хачатряна. Об этом пишет газета "Грапарак", передает Day.Az.
"Некоторые видят в этом подтверждение того тезиса, что Фонд Сороса сыграл большую роль во время последних событий в Армении.
Напомним, что ССС расследует дело "1 марта" и ее решением представлены ходатайства о применении ареста в отношении экс-президента Роберта Кочаряна, генсека ОДКБ Юрия Хачатурова и бывшего министра обороны Микаела Арутюняна", - отмечает издание.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
13:32
Иосиф Кобзон впал в кому
-
27 Июл. 17:06 8 968
-
27 Июл. 23:32 6 399
-
27 Июл. 21:09 5 923
-
27 Июл. 21:27 5 467
-
27 Июл. 18:01 4 144