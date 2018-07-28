Азербайджанские снайперы покажут свое мастерство на конкурсе "Снайперский рубеж" - ФОТО - ВИДЕО

28 июля 2018 14:27

В ходе конкурса "Снайперский рубеж", проводимого в рамках соревнований "Армейские международные игры - 2018" на учебном полигоне Брест в Беларуси, завершился процесс приема оружия и подготовки к стрельбам, говорится в сообщении пресс-службы минобороны Азербайджана, распространенном в субботу.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В конкурсе, который проходит с 28 июля по 9 августа, наряду с азербайджанскими снайперами, принимают участие команды из 18 стран.

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"Snayper həddi" müsabiqəsində Azərbaycan snayperləri öz ustalıqlarını nümayiş etdirəcəklər

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