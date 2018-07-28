Президент Ильхам Алиев поздравил Короля Марокко

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Королю Марокко Его величеству Мухаммеду VI.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Ваше величество,

Мой Дорогой Брат,

От себя лично и от имени народа Азербайджана передаю Вам и в Вашем лице всему Вашему народу самые искренние поздравления по случаю национального праздника - Дня трона.

Верю, что мы и впредь успешно продолжим совместные усилия, направленные на всестороннее развитие и дальнейшее укрепление азербайджано-марокканских отношений, углубление нашего сотрудничества в интересах наших народов.

B этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья и счастья, а братскому народу Марокко - постоянного благополучия и благосостояния", - говорится в письме.