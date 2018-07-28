Президент Ильхам Алиев поздравил Короля Марокко
28 июля 2018 18:24 142
Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Королю Марокко Его величеству Мухаммеду VI.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
"Ваше величество,
Мой Дорогой Брат,
От себя лично и от имени народа Азербайджана передаю Вам и в Вашем лице всему Вашему народу самые искренние поздравления по случаю национального праздника - Дня трона.
Верю, что мы и впредь успешно продолжим совместные усилия, направленные на всестороннее развитие и дальнейшее укрепление азербайджано-марокканских отношений, углубление нашего сотрудничества в интересах наших народов.
B этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья и счастья, а братскому народу Марокко - постоянного благополучия и благосостояния", - говорится в письме.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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