Президент Ильхам Алиев поздравил Короля Марокко

28 июля 2018 18:24

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Королю Марокко Его величеству Мухаммеду VI.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Ваше величество,

Мой Дорогой Брат,

От себя лично и от имени народа Азербайджана передаю Вам и в Вашем лице всему Вашему народу самые искренние поздравления по случаю национального праздника - Дня трона.

Верю, что мы и впредь успешно продолжим совместные усилия, направленные на всестороннее развитие и дальнейшее укрепление азербайджано-марокканских отношений, углубление нашего сотрудничества в интересах наших народов.

B этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья и счастья, а братскому народу Марокко - постоянного благополучия и благосостояния", - говорится в письме.

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