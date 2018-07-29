Азербайджанские военнослужащие приняли участие в церемонии открытия конкурса "Снайперский рубеж" - ФОТО
29 июля 2018 14:07 253
Азербайджанские военнослужащие приняли участие в торжественной церемонии открытия конкурса "Снайперский рубеж", сообщает в воскресенье Министерство обороны Азербайджана, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Азербайджанские военнослужащие приняли участие в торжественной церемонии открытия международного конкурса "Снайперский рубеж", проводимого в рамках соревнований "Армейские международные игры-2018" на учебном полигоне Брест в Беларуси.
В конкурсе, который будет проходить до 9 августа, наряду с азербайджанскими снайперами также примут участие команды из 18 стран.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!