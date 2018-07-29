Эмин Агаларов: Выражаю признательность Президенту Азербайджана за высокую оценку моего творчества

Народный артист Азербайджана, один из организаторов Международного музыкального фестиваля "ЖАРА", известный композитор и певец Эмин Агаларов дал эксклюзивное интервью АЗЕРТАДЖ. Day.Az представляет данное интервью.

- Эмин, Международный музыкальный фестиваль "ЖАРА" в этом году проходит уже в третий раз. Чем нынешний фестиваль отличается от предыдущих?

- Во-первых, фестиваль стал шире. В том числе он будет шире представлен на телевидении - из четырех фестивальных дней на Первом канале планируется показать 10-12 двухчасовых эфиров. То есть, 24 часа "ЖАРЫ" на Первом канале в течение предстоящих двух месяцев. Сетка эфира пока утверждается, но если все получится, то это будет грандиозно.

Мне очень приятно ежегодно собирать в Баку известных музыкантов. Я от души радуюсь успешной реализации проекта "ЖАРА", потому что фестиваль уже превратился в большую музыкальную платформу.

- Какие новшества ожидают зрителей в следующем году?

- Я думаю, нам удалось найти новую фишку, благодаря которой фестиваль добился еще большего успеха. Мы празднуем теперь юбилеи артистов, их дни рождения - в программу нынешнего фестиваля вошли юбилейные и творческие вечера Леонида Агутина, Валерия Меладзе, Любови Успенской, Валерии, Владимира Преснякова. В следующем году мы обязательно будем работать над новыми идеями, придумаем какие-то грандиозные проекты.

- С каждым годом растет число участников фестиваля, при этом расширяется география стран, которые они представляют. Интересно, из каких еще стран фестиваль "ЖАРА" планирует привлечь артистов?

- Мы расширили географию фестиваля. Стремительно продвигаемся на постсоветском пространстве. В качестве почетных гостей мы пригласили на фестиваль известных представителей зарубежного шоу-бизнеса. В этом году выступали итальянский тенор Алессандро Сафина, легендарный Стивен Сигал, Ингрид, огромное количество артистов, естественно, из России, Украины, Грузии, Азербайджана. Таким образом, география фестиваля очень широкая. Кроме того, выступит сын мировой звезды Майкла Джексона - Брэндон Ховард, который прилетел из Америки. Это тоже будет большим сюрпризом.

У меня есть мечта - Международный день в рамках фестиваля. Я надеюсь, что однажды мы сможем включить в программу фестиваля это грандиозное событие, на котором выступят только иностранные певцы. Кроме того, хотелось бы, чтобы Международный день транслировался на зарубежном телеканале, а не только на Первом канале в России. Но пока наш основной партнер - это Первый канал, и то, что мы вместе делаем, - это грандиозно. Первая встреча состоялась 2 августа прошлого года. То есть, весь год мы готовились. У нас очень много идей. Наша цель - сделать фестиваль "ЖАРА" уникальным.

- Эмин, планируете ли вы в своем творчестве обратиться к азербайджанским авторам?

- Песни обычно сами меня находят. Авторы присылают песни. Что меня цепляет - я это и пою. Песню "Давай сбежим в Баку" написал наш земляк Bahh Tee. Песня меня привлекла, я ее спел и она стала хитом.

- Вы недавно удостоились звания Народный артист Азербайджана. Поделитесь, пожалуйста, своими чувствами в этой связи.

- Присуждение звания Народного артиста стало для меня большой неожиданностью. Очень высокая оценка, данная моему творчеству и вкладу, который я вношу с помощью "ЖАРЫ" и других мероприятий в культурную жизнь страны как артист и как организатор. Я глубоко признателен Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и его семье за высокую оценку.