Пашинян пытается решить свои проблемы за счет России

Никол Пашинян является популистом, который пришел к власти на фоне недовольства криминальным режимом Саркисяна. У него нет конкретной концепции ни внутренней, ни внешней политики, в том числе программы действий.

Об этом Trend сказал депутат Милли Меджлиса (парламент) Фазаил Агамалы.

По словам Агамалы, Пашинян с одной стороны хочет сохранить отношения с Россией, тем самым обеспечить безопасность Армении, а также пользуясь ее возможностями, решить свои проблемы. С другой стороны, по словам депутата, Пашинян пытается получить финансовую поддержку США и Европы, чтобы вывести страну из тяжелого социально-экономического положения, тем самым, завоевав авторитет в народе, продлить свою власть.

"Во всем этом есть большие неопределенности. Пашинян продолжает делает противоречащие друг другу заявления по поводу Нагорного Карабаха, оккупированных территорий Азербайджана, угрожает Азербайджану войной, говорит, что сможет доставить Азербайджану большие беды. Такие мысли, расчитанные на внутреннюю аудиторию, вызывают смех. В то же время, Пашинян озвучивает бредовые мысли о том, что приступит к переговорам после того, как узнает, на какие уступки пойдет Азербайджан. Самой большой уступкой Азербайджана является положительное отношение страны за столом переговоров, согласие на возвращение оккупированных территорий мирным путем. Это является самой большой уступкой Азербайджана Армении. Каких-то еще больших уступок категорически быть не может", - сказал депутат.

Он также отметил, что Пашинян должен понимать и осознавать, что пока не поздно, если он хочет спасти свой народ и государство, нужно пойти на мирные переговоры с Азербайджаном и покинуть оккупированные азербайджанские территории.