Азербайджан ожидает от Франции конкретных месседжей новым армянским властям - ИНТЕРВЬЮ

Азербайджан ожидает, что Париж направит новому руководству Армении серьезный месседж о необходимости занять конструктивную позицию по армяно-азербайджанскому нагорно-карабахскому конфликту.

Об этом сказал в эксклюзивном интервью Trend посол Азербайджана во Франции Рахман Мустафаев, комментируя итоги недавнего визита Президента Азербайджана Ильхама Алиева во Францию.

"Прежде всего, отмечу, что Президент Азербайджана донес до нового Президента Франции нашу позицию по армяно-азербайджанскому нагорно-карабахскому конфликту. Я думаю, что Президент Макрон впервые получил объективную картину и оценки по данному конфликту. Наша позиция проста и опирается на принципы международного права и соответствующие резолюции Совета безопасности ООН. Мы надеемся, что новое руководство Армении не будет повторять ошибок прежнего президента, занимаясь имитацией переговорного процесса и выдвигая заведомо неприемлемые требования, а вернется за стол переговоров для предметного диалога и реальных переговоров. Кстати, именно к этому призывают и сопредседатели Минской группы ОБСЕ", - сказал он.

Что касается Франции, то, по словам дипломата, она осознает свою особую ответственность за установление стабильного мира в регионе Южного Кавказа, и неизменно заявляет о своей готовности работать над поиском мирного решения конфликта.

"Поэтому мы с полным основанием можем ожидать от нового руководства Франции продолжения активной и инициативной вовлеченности в миротворческий процесс в соответствии с мандатом Минской группы, в основе которого лежат, в том числе и соответствующие резолюции Совета безопасности ООН. И, разумеется, мы ожидаем, что Париж направит новому руководству Армении серьезный месседж о необходимости занять конструктивную позицию и вернуться к мирным переговорам", - сказал Мустафаев.

Посол отметил, что укрепление политического диалога с новым руководством страны, прежде всего, Президентом Франции, главами Национальной ассамблеи и Сената, действительно, было важнейшей задачей данного визита.

"Ведь не секрет, что доверительные отношения, основанные на взаимном уважении и понимании, учете интересов друг друга - важнейшая предпосылка для развития политического и экономического сотрудничества между странами. Поэтому, с точки зрения дальнейшего развития наших отношений, я оцениваю итоги визита как очень позитивные. У Президента Азербайджана состоялись содержательные переговоры с его французским коллегой, а также главами обеих палат парламента, и эти связи будут развиваться и дальше", - сказал он.

Дипломат отметил, что визит в Париж был осуществлен после серии успешных европейских встреч Президента Азербайджана на высшем уровне - с президентом Совета ЕС в Брюсселе и Президентом Италии в Баку.

"Предстоят и другие встречи с европейскими лидерами. Все эти факты свидетельствуют об укреплении международного авторитета нашей страны, признании независимого характера ее внешней политики, ее важного регионального значения", - сказал он.

Мустафаев сказал, что сегодня многие европейские лидеры понимают, что проевропейская ориентация Баку важна не только для страны, но и для самой Европы.

"Азербайджан - это светская мусульманская страна, активно действующий мост диалога и сотрудничества между Европой и Азией, Европой и исламским миром, это фактор стабильности и безопасности для всего региона, пораженного вирусами национал-шовинизма, религиозного фанатизма и экстремизма. Это также фактор развития, так как Баку инициирует и реализует проекты, которые связывают сегодня континенты и создают тысячи рабочих мест в странах Азии, Кавказа и Европы. Данная стратегическая роль Азербайджана находит сегодня все больше понимания и поддержки в странах ЕС, интерес которых в диалоге и сотрудничестве с нашей страной растет. Поэтому приглашение Президента Макрона в адрес Президента Ильхама Алиева посетить Париж следует рассматривать еще и в этом контексте. Что касается перспектив, то если нам и нашим французским коллегам удастся сохранить эту позитивную атмосферу и динамику в двусторонних политических отношениях, то мы сможем выйти на уровень стратегического партнерства в торгово-экономической, инвестиционной и иных сферах", - сказал он.

Дипломат отметил, что в центре внимания переговоров и встреч в Париже были также вопросы экономического и инвестиционного сотрудничества.

"Азербайджан является ведущим торговым партнером Франции в регионе Южного Кавказа. Однако, к сожалению, в последние годы в экономических отношениях наблюдается спад. Товарооборот сократился с 1,6 миллиарда долларов в 2014 году до 492 миллионов долларов в 2017 году. Франция уже не входит в число даже 10 ведущих торговых партнеров Азербайджана, занимая 12 позицию, доля ее продукции на нашем рынке сегодня не превышает двух процентов. Все эти цифры не отвечают ни возможностям французского бизнеса, ни потребностям экономики Азербайджана. Ведь в нашей стране сегодня активно развиваются ненефтяной сектор, агроиндустрия, сфера связи и коммуникаций, туризм, услуги - то есть именно те сектора экономики, в которых у французских компаний есть опыт и знания. Они могли бы использовать эти возможности, в частности, использовать логистические возможности Азербайджана, играющего роль моста между Севером и Югом, Европой и Азией", - сказал посол.

Мустафаев отметил, что французские компании могут также использовать безналоговые промышленные парки, зону свободной торговли в Баку для размещения там своих производств, и экспорта их продукции как в Азербайджан, так и в соседние страны.

"С учетом этих факторов, в ходе встреч в Париже были рассмотрены и определены приоритетные сферы для экономического сотрудничества наших стран, такие как авиа- и наземный транспорт, энергетика и экология, банковское дело, инфраструктурные проекты, в том числе строительство новых станций метро, градостроительство и архитектурные проекты. В рамках визита у Президента нашей страны состоялись встречи с руководителями более 10 ведущих французских компаний, подписаны 8 соглашений и контрактов в областях авиатранспорта, экологии, кибербезопасности. Фактически, уже началась работа по подготовке к подписанию большого пакета соглашений и контрактов в других сферах и секторах экономики. Растущие экономика и численность населения нашей страны требуют наличия сильных внешнеэкономических партнеров, и Франция вполне может занять свое важное место в их ряду", - сказал он.

Мустафаев также рассказал о роли Фонда Гейдара Алиева в укреплении отношений между Азербайджаном и Францией в гуманитарной сфере.

"Фонд Гейдара Алиева продолжает играть огромную роль в развитии всех сфер сотрудничества между Азербайджаном и Францией, и прежде всего в культурной сфере, и в этом огромная заслуга руководителя Фонда, Первого вице-президента страны Мехрибан Алиевой. Я не ошибусь, если скажу, что именно Фонд Гейдара Алиева заложил фундамент - причем не только в переносном, но и в прямом смысле, имея в виду построенный в центре Парижа прекрасный Культурный центр при посольстве Азербайджана во Франции, - азербайджано-французских отношений в культурной, научной и образовательной сферах. Сегодня Культурный центр стал популярным в Париже местом проведения мероприятий и проектов с участием деятелей культуры и науки, политики и бизнеса Франции и Азербайджана, конференций, круглых столов, презентаций, концертов и деловых встреч. К нам часто обращаются дипломатические миссии и международные организации, аккредитованные в Париже, для проведения своих мероприятий и проектов в стенах нашего Центра. Таким образом, Культурный центр сегодня реально выполняет свою миссию, заложенную в него несколько лет назад Фондом Гейдара Алиева и лично Первым вице-президентом Мехрибан Алиевой - служить авторитетной европейской площадкой для укрепления диалога и сотрудничества не только между Азербайджаном и Францией, но и в более широком международном формате", - сказал он.

Кроме того, касаясь роли Франции в процессе евроинтеграции Азербайджана, посол отметил, что этот процесс будет выгоден не только Азербайджану, но и Европейскому союзу в целом, и Франции - в частности.

Дипломат напомнил, что 11 июля в Брюсселе президентами Азербайджана и Совета ЕС был подписан очень важный рабочий документ под названием "Приоритеты партнерских отношений между Азербайджанской Республикой и ЕС".

"Французская дипломатия поддержала эти приоритеты. Подписание данного документа призвано ускорить процесс согласования текста основного Соглашения между Азербайджаном и ЕС, который мы рассчитываем подписать в самое ближайшее время. Кстати, в "Приоритетах" акцент сделан на то, что наши отношения с ЕС будут опираться на общие ценности, уважение прав человека, демократии и верховенства права, поддержку суверенитета, территориальной целостности и нерушимости границ Азербайджана", - сказал он.

Мустафаев особо подчеркнул, что в заявлении для прессы, опубликованном Елисейским дворцом по итогам парижской встречи двух президентов, также отмечается поддержка Францией нового соглашения о сотрудничестве Азербайджана с ЕС.

"Поэтому мы вправе рассчитывать на активную поддержку процесса евроинтеграции Азербайджана, и считаем, что этот процесс будет выгоден не только Азербайджану, но и ЕС в целом, и Франции - в частности. У ЕС нет сегодня более надежного, предсказуемого, экономически и политически стабильного партнера в нашем стратегически важном регионе. Партнера, который не создает проблемы, а решает их, который открыт для диалога и сотрудничества со всеми странами и проводит сбалансированную внешнюю политику. И как я уже отметил выше, эти очевидные факты находят сегодня понимание у все более широкого круга европейских политиков и лидеров", - сказал дипломат.