Армяне случайно выдали собственную фальшивку - оккупанты опозорились на весь Facebook - ФОТО

В соцсетях распространилось видео очередного акта вандализма армянских оккупантов.

На появившемся в Facebook видео запечатлена сцена уничтожения надгробия Национального героя Азербайджана, первого командира агдамского батальона ополченцев Аллахверди Багирова.

В день 25-летия оккупации Агдама армянский военный оператор Аршак Закарян обнаружил это надгробие и возложенные к нему цветы. Особенно возмутила его надпись:

"АЛАВЕРДИ ТЕЙМУР ОГЛЫ БАГИРОВ

1946 - 1992

позывной Годжа Гартал

он был настоящим другом

от Размика Петросяна

и друзей"

Закарян поднял шум, после чего из Ханкенди срочно примчалась группа людей, которая увезла надгробие и устроила демонстративный акт вандализма, разбив камень на осколки и растоптав цветы. После этого начался поиск Размика Петросяна. Автора надписи собирались пригвоздить и осрамить на весь армянский мир.

Но Размик Петросян нашелся сам. Он не стал скрывать, что установил надгробье вместе со своими друзьями. В счастливые мирные времена они с Багировым вместе играли в футбол (Аллахверди Багиров был тренером агдамской команды "Карабах") и дружили. Территориальные претензии Армении развели друзей по разные стороны баррикад. Как написал на своей странице в Facebook Петросян, надгробный камень был установлен им после прекращения огня в 1994 году, а теперь обновлен.

Что ж, похвально. Но вот в чем дело. Надгробие, как выясняется, было установлено из пропагандистских соображений и много лет четко выполняло свою задачу. "Этот факт неоднократно использовался нашим государством на различных международных платформах как пример толерантности армян", - пишет Петросян.

Однако армянские вандалы были не в курсе пропагандистского значения этого вопроса и испортили дело, публично разгромив надгробие и выставив видео в соцсети. В результате в одночасье была провалена работа, продолжавшаяся четверть века, а истинное лицо армянской "толерантности" в очередной раз стало достоянием миллионов пользователей Facebook.

Отметим, что Аллахверди Багиров родился 22 апреля 1946 года в Агдаме. После окончания школы в 1965 году занялся спортом. Являлся главным тренером агдамского футбольного клуба "Карабах". Во время Ходжалинского геноцида он сумел спасти много мирных жителей, принимал участие во взятии сел Аранзамин, Нахичеваник, Дахраз, Агбулаг и Пирджамал. 12 июня 1992 года машина А.Багирова подорвалась на мине. Он и водитель автомобиля погибли. Указом президента Азербайджанской Республики от 24 февраля 1993 года Аллахверди Багирову было присвоено звание Национального героя Азербайджана (посмертно).

Как рассказала азербайджанским СМИ семья Национального героя, надгробия на его могиле не было, оно было установлено позднее.

Зульфугар Ибрагимов