Провокационные заявления Пашиняна открывают путь к большой войне в регионе - ВЗГЛЯД ИЗ МОСКВЫ

Никто в регионе и тем более в мире пока ничего не слышал об успехах "армянской демократии".

Так российский политолог, директор Фонда конструктивной политики Абдул Нагиев прокомментировал Day.Az последние высказывания премьера Армении Никола Пашиняна и его попытки доказать, что Ереван в глазах мировой общественности находится выше Баку.

Напомним, что в интервью телеканалу "Аль-Джазира" армянский премьер заявил, что "любое агрессивное действие против Армении - это шаг против демократии в регионе". Он также подчеркнул "большие успехи в построении демократии" в Армении, противопоставив в этом вопросе свою страну Азербайджану.

По мнению российского политолога, Пашинян, по всей видимости, хочет выдать желаемое за действительное и развивает новый тренд для поддержания оккупационной политики Армении против Азербайджана. То есть налицо желание переложить все с больной головы на здоровую.

"Основным препятствием развития Армении является "национальная идея", построенная на вражде и противостоянии, и реализуемая на этой основе внешняя политика. Отказ от территориальных претензий к странам региона и объективная оценка истории своего народа являются безусловными условиями того, чтобы открыть возможность для формирования независимого демократического государства, в котором экономические и политические интересы народа будут стоять на первом месте", - сказал Абдул Нагиев.

Необоснованные обвинения в адрес Азербайджана и его руководства, по мнению нашего собеседника, свидетельствуют об "особом" уровне развития демократии армянского общества и о высокой "толерантной" национальной ментальности.

"В данной ситуации декларируемое развитие с большой вероятностью обернется окончательной потерей надежды на построение справедливого демократического общества и независимого армянского государства. Публичные заявления Пашиняна по карабахскому урегулированию носят провокационный характер, премьер прикрывается громкими словами о мире и демократии и фактически оправдывает оккупацию азербайджанских территорий, признанных всем мировым сообществом, и открывает путь к большой войне в регионе", - считает директор российского Фонда конструктивной политики.

Лейла Таривердиева