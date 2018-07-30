В Армении возбудят дело против Шарля Азнавура?

Новые власти Армении изо всех сил доказывают, что для них не существует авторитетов. Единственный и неповторимый авторитет для армянского "ревкома" это премьер Никол Пашинян.

На днях армянские СМИ сообщили о "карательных" действиях в отношении ряда должностных лиц, не представивших в Комиссию по этике декларации об имуществе и доходах за 2017 г.

Как сообщила Hetq.am председатель Комиссии по этике Сирануш Саакян, в рамках производств, возбужденных в отношении трех должностных лиц - уже бывшего председателя суда общей юрисдикции Гегаркуникской области Агвана Петросяна, почетного консула Армении в Марселе Вартана Сирмакеса и Чрезвычайного и Полномочного посла Армении в Швейцарии Шарля Азнавура - решения пока не приняты. Причина в том, что Петросян находится под арестом, в связи с чем возникли определенные трудности. Что касается Шарля Азнавура и Вартана Сирмакеса, то в отношении них в Комиссию должны быть представлены некоторые доказательства.

Одним словом, французскому шансонье, имевшему несчастье некоторое время представлять армянскую дипломатию, можно пока спать спокойно. Карающий меч "революции" пока до него не дотянулся, так как он и Смрмакес, как-никак, иностранцы.

Султан Керим