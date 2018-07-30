Хикмет Бабаоглу: Некоторые радикальные группы пытаются злоупотреблять толерантной средой в Азербайджане

Азербайджан - страна, где на самом высоком уровне не только в регионе, но и в мире обеспечиваются права и свободы человека, а также свобода вероисповедания и свобода совести.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в понедельник сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Хикмет Бабаоглу.

По его словам, очень интересно, что группа радикальных элементов, обвиняющих Азербайджан в религиозной нетерпимости и жестоком обращении с религиозными деятелями, злоупотребляя этой толерантной средой, в действительности защищает подобных себе радикалов и террористов.

"Более того, политизируя этот вопрос, они пытаются шантажировать власть. Но делают это в такой примитивной форме, что понятно, от кого они получают заказ и с какой целью его исполняют. Поэтому ни верующие, ни общественные активисты не обращают внимания на эту антиазербайджанскую пропаганду. Эти "информационные террористы", активизировавшиеся в последнее время в соцсетях, в действительности поддерживают тех, кто осуществил физический террор в стране, они управляются из одного центра. Их цель - национальные и государственные интересы Азербайджана, развитие и стабильность страны. Но и это еще не все. Одна из основных целей этих "информационных террористов" - политическая власть", - сказал Бабаоглу.

Как сказал депутат, в стране существует армия грамотных и патриотичных верующих, которые не допустят, чтобы радикалы манипулировали религиозным сознанием. Но категорически нельзя предоставлять возможность тем, кто пытается превратить информационное пространство страны в средство информационного террора.