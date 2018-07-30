Армению ждет большой скандал из-за Роберта Кочаряна

Армения поставила себе цель быть первой во всех негативных начинаниях. На днях она обновила свой негативный рейтинг, снова став первой на постсоветском пространстве страной, арестовавшей бывшего главу государства. До нее об этом в других странах только говорили, но до исполнения дело так и не дошло.

Как и ожидалось, арест экс-президента Роберта Кочаряна вызвал большой резонанс в армянском обществе.

Вендетта, личное преследование и политическая месть, цитируют СМИ руководителя офиса второго президента Армении Виктор Согомонян.

"Решение об аресте Роберта Кочаряна будет обжаловано, оно незаконно и попирает нормы и устои Конституции страны", - сказал он журналистам, добавив, что политическое и личное сведение счетов не укладывается в правовое поле и не имеет никакого правового обоснования.

Глава офиса заявил, что уголовное дело не имеет никакой связи с законами Армении и попирает Конституцию республики, и потребовал немедленно освободить Кочаряна, обещая обжаловать все судебные мероприятия и изменить меру пресечения.

Мобилизовала все свои силы и Республиканская партия, выступившая с обращением. Конечно же, в Facebook и, конечно же, от имени заместителя главы РПА Армена Ашотяна.

В заявление говорится, что процесс против Кочаряна не имеет ничего общего с демократией, верховенством закона и независимостью судебной власти. Это дело навредит внутриполитическим развитиям, репутации Армении и так далее.

Заметим, что находясь у власти, РПА сама не очень и заботилась о репутации страны и внутриполитических развитиях. Проводя политику репрессий и террора против собственного народа. Премьер Никол Пашинян и его команда всего лишь продолжают эту политику.А в отношении Роберта Кочаряна очень кстати хорошая поговорка - за что боролся, на то и напоролся.

Тем не менее, тактика, выбранная Пашиняном в отношении "бывших", принимает все более и более скандальный характер.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян самоутверждается, нарушая закон, - считает заместитель директора Института стран СНГ Владимир Евсеев, комментируя ситуацию с арестом в Ереване второго президента Армении Роберта Кочаряна. По мнению российского политолога, которое он высказал в интервью изданию "Свободная пресса", арест Кочаряна создает определенный прецедент, потому что в соответствии с конституцией Республики Армения нельзя было арестовывать бывшего президента Роберта Кочаряна. Противоречат эти действия и ряду других армянских законов, в частности, закону о чрезвычайном положении 2012 года, который в Европе был поддержан.

"Предпринимая подобные шаги, пытаясь покрепче взять власть в свои руки, Пашинян лишь расшатывает внутреннюю ситуацию в стране. Потому что не только представители Республиканской партии, но и представители партии Дашнакцутюн не одобряют подобные действия. Никто не возражает против наведения порядка, но надо это осуществлять в рамках закона. Что касается ареста действующего генерального секретаря ОДКБ, это просто нонсенс. Потому что если, например, к нему есть какие-то претензии, то их надо было согласовать хотя бы с Российской Федерацией. А мы даже не знаем, насколько претензии к генсеку обоснованы. Развитие ситуации идет по скандальному сценарию", - утверждает Владимир Евсеев.

Другой политолог, Сергей Маркедонов тоже не в восторге от беззакония, устроенного Пашиняном. Комментируя ситуацию вокруг Роберта Кочаряна телеграм-каналу Bunin & Co, он заявил: "Спору нет, этот путь может быть оправданным в тактической перспективе. Но стратегически он создает немало проблем, ибо "новый порядок" будет держаться ровно до той точки, пока власть популярна или ее оппоненты слабы и раздроблены. Как только на горизонте замаячат серьезные вызовы, власти, неизбежно встанут перед соблазном жесткого ответа. Просто потому, что сами помнят, что может случиться в случае потери "руля управления"".

При всей одиозности фигуры Роберта Кочаряна, этого участника карабахского кровопролития и этнических чисток против азербайджанского народа, российские политологи во многом правы, указывая новым властям на последствия их хаотичных и непродуманных действий. Желание отомстить, воспользоваться ситуацией, пока горячо и пока, как говорит Маркедонов, власть популярна, это жалкая тактика слабой власти, не имеющей ресурсов для продуманных шагов.

В любом случае Армению ждут большие скандалы. И молчание РПА, продолжавшаяся три месяца, может быть прервано для Никола Пашиняна самым неприятным для него образом.

Зульфугар Ибрагимов