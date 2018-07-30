Если мировое сообщество считало бы процессы в Армении демократическими, то профинансировало бы реформы Пашиняна

Если мировое сообщество расценивало бы процессы в Армении как торжество демократии, то профинансировало бы реформы Пашиняна.

Об этом в понедельник сказал главный редактор газеты "Bakı Xəbər" Айдын Гулиев, передает Day.Az со ссылкой на Trend.







Гулиев отметил, что премьер-министр Армении Никол Пашинян, в присущей ему форме объясняя жесткие предупреждения Азербайджана, вновь попытался обмануть мировое сообщество.

"Заявив "Аль-Джазире", что обоснованные предупреждения Азербайджана якобы рассчитаны на внутреннюю аудиторию и что якобы они в определенной степени связаны с процессами, происходящими в Армении, Пашинян безуспешно захотел поставить с ног на голову то, в чем давно убедились международные круги. Пашинян ошибочно преподносит, что якобы Азербайджан, озвучивая заявления о войне, адресует их не Армении, а только внутренней аудитории, и поскольку якобы боится, что события в Армении могут повториться и в Азербайджане, хочет сосредоточить внимание азербайджанцев на карабахском вопросе. Пашинян хочет ввести в заблуждение мировую общественность, потому что Азербайджану нет необходимости работать с внутренней аудиторией по карабахскому вопросу, поскольку азербайджанское общество не забывает о том, что Нагорный Карабах отторгнут путем агрессии, поэтому всегда готово к войне", - сказал Гулиев.

По мнению эксперта, что касается страха повторения в Азербайджане событий, происходящих в Армении, то Пашинян думает, что мировое сообщество не видит тонких нюансов, которые не видит он сам.

"Здравомыслящие круги не делают положительных прогнозов по дальнейшей судьбе процессов, которые Пашинян хочет преподнести миру как демократизация, с сомнением смотрят на положение Армении в будущем. Если бы мировое сообщество расценивало процессы в Армении как торжество демократии, то выделило бы финансирование на планы реформ Пашиняна. Однако он с пустыми руками вернулся из Брюсселя, считающегося одним из финансовых центров мира", - сказал Гулиев.

Отметим, что в связи с уголовным делом по мартовским событиям 2008 года второй президент Армении Роберт Кочарян, экс-министр обороны Микаел Арутюнян и генсек ОДКБ Юрий Хачатуров обвиняются в свержении конституционного строя страны. Арутюнян объявлен в розыск, Хачатуров отпущен под залог в пять миллионов драмов, Кочарян арестован решением суда.