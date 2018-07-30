Президент Ильхам Алиев назначил нового главу Исполнительной власти города Нахчыван

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение об освобождении Вугара Шамсаддин оглу Сафарова от должности главы Исполнительной власти города Нахчыван. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Другим распоряжением главы государства Мирсанани Мирсалех оглу Сеидов назначен главой Исполнительной власти Нахчывана.