В Азербайджане отметят 80-летие народного артиста Гасана Мамедова

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение о проведении 80-летнего юбилея народного артиста Гасана Мамедова. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В ноябре 2018 года видному представителю театрального и киноискусства Азербайджана, лауреату государственных премий СССР и Азербайджана, народному артисту Гасану Агамамед оглу Мамедову исполняется 80 лет.

В распоряжении говорится, что с целью проведения 80-летнего юбилея выдающегося мастера Гасана Мамедова министерству культуры поручено подготовить и осуществить план мероприятий, посвященный 80-летнему юбилею народного артиста Гасана Мамедова.

Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из распоряжения.