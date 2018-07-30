В Азербайджане отметят 80-летие народного артиста Гасана Мамедова
30 июля 2018 18:25 125
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение о проведении 80-летнего юбилея народного артиста Гасана Мамедова. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.
В ноябре 2018 года видному представителю театрального и киноискусства Азербайджана, лауреату государственных премий СССР и Азербайджана, народному артисту Гасану Агамамед оглу Мамедову исполняется 80 лет.
В распоряжении говорится, что с целью проведения 80-летнего юбилея выдающегося мастера Гасана Мамедова министерству культуры поручено подготовить и осуществить план мероприятий, посвященный 80-летнему юбилею народного артиста Гасана Мамедова.
Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из распоряжения.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!