Деструктивная позиция Армении препятствует прогрессу в урегулировании конфликта

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов сегодня встретился с находящейся в стране делегацией, возглавляемой специальным представителем Европейского союза по Южному Кавказу Тойво Клааром, говорится в сообщении пресс-службы оборонного ведомства, распространенном в понедельник. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В ходе встречи, на которой обсуждалась текущая обстановка на линии фронта, Гасанов подчеркнул, что деструктивная позиция Армении является главным препятствием в достижении прогресса в урегулировании конфликта.

Клаар, в свою очередь, отметил важность скорейшего и мирного решения конфликта для обеспечения стабильности в Южнокавказском регионе.

Гость выразил надежду, что политика, проводимая в настоящее время новым премьер-министром Армении Николом Пашиняном, направлена на мирное урегулирование конфликта.

Дипломат также подчеркнул, что ЕС является сторонником продолжения переговоров в этом направлении.

Министр обороны довел до внимания гостей, что выступления нового руководства Армении, содержащие военную риторику, направленную против Азербайджана, а в особенности то, что премьер-министр и министр обороны отправили своих сыновей проходить военную службу на оккупированных территориях Азербайджана, являются доказательством того, что и эта власть не заинтересована в мирном урегулировании конфликта.

Гасанов особо подчеркнул, что для скорейшего решения конфликта Армения, соблюдая нормы и принципы международного права, должна незамедлительно и безоговорочно вывести подразделения своей оккупационной армии с азербайджанских земель.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорно-Карабахского региона и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.