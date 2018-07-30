Варданова сказка: армянин Симаркеш, идущий по стопам Остапа Бендера

Дело Остапа Бендера, создавшего незабвенный "Союз меча и орала", процветает. Меняются только имена последователей "великого комбинатора". Очередным фигурантом этого бесконечного списка стал президент швейцарской часовой компании Franck Muller, бизнесмен армянского происхождения Вардан Сирмакеш. Он поведал гражданам РА о том, что инициировал новый проект - Фонд "Build Armenia", к которому, якобы, присоединились более десятка бизнесменов армянской диаспоры.

Сказка звучит заманчиво. Только на начальном этапе, по словам Симаркеша, в проект будет инвестировано около $100 млн. "Я думаю, что новая энергия в Армении и улучшение законодательного поля будут способствовать притоку инвестиций в страну, что может стать причиной крупномасштабной репатриации", - сказал Сирмакеш. То есть, этот гражданин Швейцарии уже рассуждает как армянский чиновник, что лишь доказывает крайне низкий уровень квалификации представителей новой армянской власти.

Виден он был изначально, но едва ли не каждый новый день добавлял свежих фактов в корзину доказательств неспособности популистов управлять процессом государственного строительства. Очевидно уже, что их хватает только на то, чтобы разрушать и толкать речи, не более. Да, еще и на помощь Запада они сильно надеялись и даже народу Армении ее умудрились пообещать. Так сказать, авансом.

Но в итоге, уже даже симпатики новой власти вынужденно признают - не видно как-то помощи от Запада. Да и сам Никол Пашинян, этот вчерашний лидер протестов, усевшийся в премьерское кресло, сетует на то, что ЕС не спешит одаривать Армению финансовой помощью. Только обещания и только кредиты, но никак не безвозмездные подарки. В этих условиях Пашинян уже успел заявить о неизменности внешнеполитической линии официального Еревана, чем вызвал справедливый вопрос - стоило ли так критиковать прежнюю власть, если в итоге новая власть действует ровно также?!

Одним словом, продажа товара под названием "новая Армения" идет из рук вон плохо. Но этот очевидный факт не остановил Варрдана Симаркеша, который также решил попытать свои силы в попытке как-то воспользоваться этим товаром. Правда, продать его он жаждет армянским же миллионерам из разных стран мира. Вон, он уже обратился к российским армянам, обладающим солидными капиталами.

Дабы произвести максимально сильный эффект, он и цифру уже озвучил. Мол, сто миллионов "зеленью" инвестируем в РА. Это, напомню, глаголет тот самый Симаркеш, который давно уже попал в поле зрения Азербайджана. Генеральная прокуратура нашей страны возбудила против него уголовное дело в связи с его незаконной деятельностью на оккупированных Арменией азербайджанских территориях.

Еще в октябре 2015 года Генпрокуратура Азербайджана обратилась в Генпрокуратуру Швейцарии для привлечения к уголовной ответственности Вартана Сирмакеша. Насиминский районный суд Баку вынес резолюцию об аресте Сирмакеша, и последний объявлен в международный розыск. Так что, все эти рассказы в стиле Остапа Бендера озвучивает тот, кто нарушил главный постулат "великого комбинатора", призывавшего чтить Уголовный Кодекс.

Но помимо этого есть основания полагать, что этот Вардан банально пытается развести своих соплеменников на весьма крупную сумму. Дело в том, что дела у компании Franck Muller давно уже идут, мягко говоря, плохо. Еще в 2008 году продажи ее продукции упали на 75%. Долг только по налоговым платежам тогда превысил 300 млн. швейцарских франков (около 285 млн. долларов), что примерно соответствовало годовому доходу компании.

С тех пор ситуация лишь ухудшилась. Так ничего путного не получилось и с проектом компании, возглавляемой Варданом Симаркешем в Беларуси. Вспомните тамошнее предприятие-старожил - Минский часовой завод "Луч". Цеха производства были открыты в 1953 году. На пике своего могущества (в 70-80-е гг.) завод ежегодно производил по нескольку миллионов часов в год, обеспечивая ими весь Союз. Тогда на заводе трудилось более 8000 человек. В 90-х "Луч" был преобразован в ОАО, его штат был сильно сокращен, но адаптироваться к новым экономическим условиям так и не сумел. В результате в 2006 году завод оказался в руках государства, которое национализировало предприятие, заплатив за него долги.

В 2010 году государство передало завод в руки швейцарского инвестора - известной компании "Franck Muller", принадлежащей одному армянскому бизнесмену, который обещал "золотые горы". С тех пор прошло 8 лет, однако ни денег, ни перспектив у завода, увы, больше не стало. Производство часов сократилось с 80 тыс до 15 тыс в месяц, большинство помещений, доставшихся инвестору практически даром, по-прежнему сдаются в дорогостоящую аренду, а средняя зарплата 700 рабочих завода при этом очень низка.

То есть, перед нами пример того, сколь сильно обещания Вардана Симаркеша отличаются от того, что он в итоге способен дать. Проще говоря, это - прототип "великого комбинатора", обещающий наивным гражданам РА ровно тоже, что обещал Бендер жителям Васюков. И итог проекта, который именуется Фонд "Build Armenia", будет ровно таким же, как финал проектов "Союз меча и орала" и "Межпланетный шахматный конгресс в Васюках".

Акпер Гасанов