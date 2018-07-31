Вугар Рагимзаде: Силы, проводящие антинациональную пропаганду, не добьются своих целей
Лица, прикрывающиеся религией, проводя антинациональную пропаганду, не добьются своих целей.
Об этом сказал Trend член политсовета правящей партии "Ени Азербайджан", главный редактор газеты "İki sahil" Вугар Рагимзаде, передает Day.Az
"Сегодня в Азербайджане отношения между религией и государством находятся на достаточно высоком уровне. Согласно Конституции республики, каждый гражданин обладает свободой вероисповедования. Государство создает все условия для обеспечения свободы вероисповедования, равно как и других свобод. В Азербайджане, являющимся правовым демократическим государством, нет никакого противостояния на религиозной почве, нет никакого притеснения религии или религиозных деятелей. К сожалению, за последние дни некоторые "заинтересованные круги", прикрываясь религией, пытаются вести антиазербайджанскую пропаганду, распространяют различные призывы, сообщают о нарушениях прав человека в стране, притеснениях религиозных деятелей. Конечно, это абсурд. Такие шаги направлены на подрыв стабильности в нашей стране. Однако, азербайджанское общество, интеллигенция, дают достойный отпор таким силам", - отметил Рагимзаде.
Рагимзаде отметил, что атмосфера толерантности, мультикультурализма, царящая в стране, достигнутые успехи во всех сферах, радуют друзей Азербайджана и беспокоят его врагов.
"Уже весь мир признает Азербайджан как толерантную страну, где царит атмосфера мультикультурализма и высоко ценит это. Представители различных национальностей и религий в нашей стране живут в условиях свободы, мира, безопасности. Видимо, это беспокоит некоторые "силы", - сказал Рагимзаде.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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