Пашинян предал союзника

Отношения между премьер-министром Армении Николом Пашиняном и главой партии "Процветающая Армения" Гагиком Царукяном охладели, пишет газета "Жоховурд".

Причиной послужила история с главой службы охраны олигарха Эдуардом Бабаяном, который был арестован по обвинению в нанесении тяжких телесных повреждений.

Как информирует газета, "революционный" премьер и олигарх, благодаря поддержке которого он получил пост, уже давно не общаются. Благодарности Пашиняна надолго не хватило. И особенно обращает на себя внимание тот факт, что Бабаян не освобождается ни под поручительство (за него поручились 70 депутатов), ни под залог. Хотя его деяния имеют куда более безобидную квалификацию, чем доказанные преступления тех же террористов "Сасна црер", отпущенных под поручительство, кстати, соратников Царукяна. То есть когда Пашиняну было необходимо задобрить экстремистов, он обратился к деньгам и влиятельности членов ППА, потому что его собственные соратники по партии Гражданский договор ни того, ни другого не имеют. Кроме того, "демократам" как-то не пристало мараться, поручаясь за террористов, а с олигархов как с гуся вода.

Не удивительно, что арест главы охраны Царукяна в ППА уже рассматривается как политическое преследование и вызывает роптания.

Вряд ли Пашиняну придется после этого особо рассчитывать на поддержку партии и сторонников Царукяна на предстоящих парламентских выборах, как это был при голосовании в парламенте за его кандидатуру на пост премьера. Поторопился "народный" премьер рассориться с бывшими союзниками, не заработав новых и не учитывая, что арест Роберта Кочаряна вновь вывел на политическую арену РПА, о которой в Армении за последние месяцы почти забыли.

Султан Керим