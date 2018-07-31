Роб Собхани: Поддержка Трампом проекта TAP еще раз демонстрирует надежность Азербайджана в экспорте энергоресурсов

Поддержка Президентом США Дональдом Трампом проекта Трансадриатического трубопровода (TAP) еще раз демонстрирует надежность Азербайджана в экспорте энергоресурсов.

Об этом сказал во вторник Trend генеральный директор Caspian Group Holdings Роб Собхани, комментируя обсуждения, проходившие накануне в Вашингтоне между Дональдом Трампом и премьер-министром Италии Джузеппе Конте по проекту TAP, передает Day.Az.

Отметим, что накануне во время совместной пресс-конференции с Конте Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что Италия сможет построить Трансадриатический трубопровод.

"Что касается трубопровода, я бы хотел увидеть конкурентоспособный трубопровод. Господин премьер-министр, я надеюсь, что вы сможете построить этот конкурентоспособный трубопровод", - сказал Трамп.

По словам Собхани, это еще раз свидетельствует о том, что под руководством Президента Ильхама Алиева Азербайджан стал стабильным и надежным партнером Европы и США в экспорте энергоресурсов.

Соединенные Штаты, Азербайджан и Европа разделяют общую геостратегическую цель: непрерывный экспорт энергоресурсов из Каспийского бассейна потребителям в Европе и за ее пределами, сказал он.

"Это очень важно для экономики Азербайджана. Поставки природного газа с месторождения "Шах-Дениз" (и других месторождений в Азербайджане) в Европу обеспечат стабильные доходы для страны", - сказал американский эксперт.

Собхани также отметил, что независимая внешняя политика, проводимая Президентом Ильхамом Алиевым, обеспечила особое место для Азербайджана на энергетической карте мира.

"Для инвесторов Азербайджан является стабильным и надежным экспортером природного газа и нефти. Это позволит получить предсказуемые доходы в будущем, что в свою очередь принесет пользу народу Азербайджана", - сказал он.

Собхани отметил, что многие страны, такие как Ливия, Нигерия, Ирак и Иран не смогли воспользоваться своими энергетическими ресурсами в интересах своих граждан.