Реализация ТАР еще больше сблизит Азербайджан и Европу - ИТАЛЬЯНСКИЙ ПОЛИТИК

Поддержка проекта Трансадриатического трубопровода (TAP) со стороны США и Европы показывает интерес и доверие к Азербайджану - как надежному партнеру в регионе по экспорте энергоресурсов.

Такое мнение высказал Day.Az известный итальянский и политик иобщественный деятель Джульетто Кьеза.

Напомним, что накануне в Вашингтоне прошли обсуждения между Дональдом Трампом и премьер-министром Италии Джузеппе Конте в поддержку проекта TAP.

По словам итальянского политика, США и Европа всецело поддерживают непрерывный экспорт энергоресурсов из Каспийского бассейна на рынки стран европейского континента.

"Несомненно объемы поставок природного газа с месторождения "Шах-Дениз" в Европу, позитивно отразятся на состоянии национальной экономики Азербайджана, значительно расширят ее возможности на крупном рынке энергоресурсов. С другой стороны этот факт еще больше увеличит значимость Азербайджана как гаранта энергобезопасности Европы. и конечно же что реализация ТАР еще больше сблизит Азербайджан и Европу.

Азербайджан заявил о себе как надежный экспортер природного газа и нефти, как страна способная реализовать масштабные экономические проекты. Это очень важный показатель и для Европы и для США. Полагаю, что дальнейшее энергетическое сотрудничество между Азербайджаном и Италией будет взаимовыгодным и продолжительным, так как это обоюдное желание наших стран", - сказал политик.

По оценкам политика, на постсоветском пространстве Азербайджан - единственная страна которая целесообразно пользуется своими энергетическими ресурсами, динамично развивая сотрудничество с Европой,и это показатель того, что внешнеполитический курс Азербайджана направлен на интересы государства и народа.

TАР стоимостью 4,5 миллиарда евро является частью проекта "Южный газовый коридор" и будет соединен с другим газопроводом - TANAP - на турецко-греческой границе: он будет проложен по территории Греции, Албании, по дну Адриатического моря, а затем направлен на юг Италии.

Первоначальная мощность TAP составит 10 миллиардов кубометров газа в год с возможностью ее удвоения.Ожидается, что строительство TAP будет завершено в 2020 году с тем, чтобы в этот же год первый азербайджанский газ попал в Европу.

Протяженность трубопровода составляет 878 километров, из которых 550 километров будет проложено по территории Греции, 215 километров - Албании, 105 километров - по дну Адриатического моря и восемь километров - по территории Италии.

Матанат Насибова