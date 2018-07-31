Обнародованы сроки встречи глав МИД Азербайджана и Армении

Министры иностранных дел Азербайджана и Армении договорились встретиться в сентябре на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, сказал во вторник Trend официальный представитель МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Достигнута принципиальная договоренность о встрече министров на полях Генассамблеи ООН. Кроме того, рассматривается вопрос о проведении еще одной встречи до вышеуказанной", - сказал он.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.