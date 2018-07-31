Пашинян пытается отыграться в Америке за свой европейский позор - ПОДРОБНОСТИ

Армения продолжает настаивать на встрече своего премьер-министра Никола Пашиняна с президентом США Дональдом Трампом.

На состоявшемся во вторник брифинге в МИД пресс-секретарь ведомства Тигран Балаян снова заявил об этом намерении своей страны. Окончательной договоренности, по его словам, пока нет, сейчас проводятся обсуждения вокруг организации встречи. Встретиться с Трампом Пашинян надеется на полях сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которая пройдет в сентябре.

Надежды, как говорил классик, юношей питают. Но премьер Армении уже давно не юноша и питаться одними надеждами ему не солидно. Питаться в его годы следует реалиями и реальными перспективами. А какие перспективы сулит встреча его с президентом США и насколько она имеет смысл в нынешних реалиях (и не только нынешних) Армении?

Ответ на этот вопрос ищем не только мы. Им озабочены армянские эксперты, СМИ, представители общественности. Но, опять же, вслух задать его решается не каждый, опасаясь быть закиданным камнями. Однако большинство армянских СМИ водят хороводы вокруг предстоящего визита Пашиняна в Штаты и поют гимны. Мол, Никол Пашинян первый премьер Армении, который примет участие в сессии ООН, это, дескать, уникальная возможность представить новую Армению, ее место и роль и бла-бла-бла. Армянскому премьеру неустанно дают советы, как и о чем говорить, как выставить себя с трибуны ООН истинным христианином, представляющим готовую к войне с мусульманским Азербайджаном страной, которая, тем не менее, ценит мир. И так далее.

И все же, смелые находятся.

Если организуют встречу, значит есть какой-то смысл и цель, пишет аналитик армянского издания shame.am. В чем ее смысл? - задается вопросом автор статьи. Что должны обсуждать руководители мировой сверхдержавы номер один и страны типа Армении, к тому же в том случае, когда Армения все свои геополитические, военно-политические и экономические вопросы решает со своим союзником, который сегодня - враг Соединенных Штатов!? Глашатаи Никола Пашиняна могут сказать, что армянам необходимы экономические связи, отношения с американцами. Но опыт показывает, что отношения с ними в этой сфере дали Армении разорительный результат - Амулсар. Такова польза от американцев, это и есть следствие их инвестиций в размере $420 млн. А теперь армяне хотят углубить с ними экономические отношения, чтобы завтра они выкачали воду из озера Севан, пока Амулсар не испоганил его, так что ли? В общем, таков смысл этой встречи, т.е. ее бессмысленность для Армении.

Обозреватель издания, никогда не имевшего репутацию пророссийского, Артем Хачатрян вполне объективно замечает: "Американский посол восхищен им (за исключением темы Амулсара), но Пашинян оправдывает себя в других вопросах. Например, уголовное преследование руководителя ОДКБ (это то же самое, если в Норвегии арестуют Столтенберга - генсека НАТО, представляет ли кто-нибудь такое и американскую реакцию на нее?), арест Кочаряна, которого г-н Миллз не хочет признать даже политзаключенным. Как бы там ни было, цель также ясна, иного мнения здесь быть не может.

Разумеется, Трамп позовет Никола Пашиняна в Белый дом, и Пашинян будет польщен. Но это будет плачевной и, в то же время, курьезной встречей, к которой больше всех стремится жертва - Армения. Ибо это - саммит ягненка и волка, поскольку отдаление от России означает для Армении именно логическое завершение встречи между этими двумя животными".

Но еще больше опасаются в Армении некомпетентности и невыдержанности премьера, не имеющего никакого политического опыта. Например, как пишет Первый Информационный, самое главное в Нью-Йорке - не повторять ошибки Брюсселя. Будет чрезвычайно опасно, если упрек, адресованный Европе, будет адресован уже миру, на этот раз с трибуны ООН. Это было бы гораздо более серьезным и недальновидным шагом, полагают аналитики издания.

Напомним, что Пашинян отправился в Брюссель на саммит "Восточного партнерства", проходивший в начале июля, с гордо поднятой головой, ожидая, что все европейские двери будут открыты перед ним. Но Европа культурно отказалась финансировать Армению до того, как ее политика не станет внятной и не появятся конкретные программы и проекты, заслуживающие вложений.

"После нашей революции мы слышали со стороны Евросоюза множество приветственных заявлений, но в политике каких-либо ощутимых изменений нет. Политика Евросоюза та же, что и четыре месяца назад, и мы считаем, что необходимо либо снизить тон воодушевленных заявлений, либо существенно изменить политику", - заявил обиженно Никол Пашинян, подводя итоги своего визита в Брюссель.

Примечательно, что в Европе не только отказали "революционному" премьеру, но и удивились, что так много до сих пор ссужали этой стране. Замглавы директората Еврокомиссии по политике соседства и расширения Катарина Матернова заявила, что после заявления Пашиняна в Еврокомиссии проанализировали объемы финансовой помощь, предоставленной Армении и "были удивлены, когда поняли, что предоставили намного больше, чем думали".

По ее словам, Армения до сих пор не освоила выделенный Евросоюзом грант в 110 миллионов евро, по которому имеются подписанные договоры. При этом 50 миллионов предполагалось направить на реализацию политической компоненты, а оставшиеся 60 - на экономику. Эти деньги заморожены и ждут своей участи. А всего, сказала Матернова, ЕС оказал Армении финансовое содействие на сумму 1 миллиард евро, это не считая разных проектов европейских финансовых институтов в Армении, цитируют армянские СМИ.

По словам представительницы ЕК, Евросоюз "не выдает денег под "бархатную" революцию".

Это просто убийственные для Еревана формулировки. По всей видимости, в Штатах Пашинян рассчитывает услышать нечто иное. И по тому, как идет и как завершится массированная атака на Белый Дом со стороны МИД, диаспоры и лобби, будет ясно, с каким лицом ехать на сессию Генассамблеи ООН и чего ждать.

Пока же посол США в Армении Миллз дал понять, что красной дорожки и оваций для армянского премьера не будет. "Проводимые кабинетом министров работы по борьбе с коррупцией, обеспечению равных правил игры, конечно, приветствуются американскими инвесторами. Но думаю, пока рано говорить о новых крупных инвестициях и о начале данного процесса", - заявил он ранее армянским СМИ.

Сам же Никол Пашинян старается держать позу и своего провала в Брюсселе не признает, считая это провалом не Армении, а кавказской политики Европы. Армения же, по его словам, "никогда не будет в статусе просящего". Похоже, у господина Пашиняна очень короткая память или он просто не в курсе последних ста лет истории армянского народа.

Главная задача его на данном этапе - даже не выпрашивать деньги, а сделать так, чтобы в Вашингтоне, так же как в Брюсселе, вдруг не вспомнили, что сделали для Армении что-то слишком много. Больше, чем собирались и было положено.

Зульфугар Ибрагимов