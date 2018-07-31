Хочется верить, что Роберт Кочарян и Юрий Хачатуров ответят и за преступления, которые они совершили против азербайджанского народа.

Об этом во вторник сказал депутат Милли Меджлиса (парламента) Айдын Мирзазаде, передает Day.Az со ссылкой на Trend.







"В Азербайджане нет человека, который не знал бы Роберта Кочаряна и Юрия Хачатурова. Один десять лет был президентом Армении, другой столько же лет - начальником генштаба ВС Армении. Но мы знаем их не за занимаемые когда-то должности, а за особую роль в оккупации азербайджанских территорий, изгнании со своих родных мест наших соотечественников и их убийстве, совершении Ходжалинского геноцида. К сожалению, они до сих пор не наказаны за эти преступления. Но хотелось бы верить, что они обязательно ответят за них", - сказал Мирзазаде.

Депутат напомнил, что Кочарян уже арестован, ожидается арест и Хачатурова.

"Несмотря на то, что он возглавляет международную организацию России - Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Они обвиняются в насильственном свержении конституционного строя в Армении в 2008 году. О преступлениях, совершенных в Карабахе, не упоминается, но вопрос, связанный с Кочаряном и Хачатуровым, показывает, что те, кто совершил преступления против другого народа, никогда не смогут принести счастья своему народу. Преступник всегда остается преступником. Он обязательно совершает преступление даже против своего народа. Происходящее в Армении - нюансы внутренней политики, но история еще раз доказала, что те, кто совершил преступления против человечности, не остаются безнаказанными", - сказал депутат.