Армении следует проявить конструктивизм на предстоящих переговорах в Нью-Йорке

Накануне стало известно о том, что министры иностранных дел Азербайджана и Армении будут встречаться в сентябре на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Комментируя данный факт Day.Az, известный турецкий эксперт, профессор Тогрул Исмаил положительно оценил данный факт, отметив важность предстоящей встречи официальных лиц Баку и Еревана.

По мнению политолога, Армения должна воспользоваться еще одним шансом, предоставленным ей со стороны Азербайджана и проявить соответствующий конструктивизм во время обсуждения проблемы урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.

"Я неоднократно говорил о том, что поддерживаю мирный способ урегулирования этой проблемы, в рамках правил и норм международного права. Армения, оккупируя территории чужого государства, однозначно нарушила законы международного права, и до сих пор отказывается выполнять резолюции СовБеза ООН, что не приемлемо для Азербайджана. Полагаю, что в Ереване должны понимать всю плачевность положения, в котором пребывает Армения на протяжении многих лет. Правительство Пашиняна должно серьезно осознать, что продолжая агрессию в отношении Азербайджана, Армения сама проигрывает во всех направлениях и лишает себя возможно последнего шанса выйти из экономического и политического тупика", - сказал профессор.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

Матанат Насибова