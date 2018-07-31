Опубликован официальный некролог в связи с кончиной народного артиста Хайама Мирзазаде

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, официальные лица государства и правительства, деятели искусства подписались под некрологом в связи с кончиной народного артиста Хайама Хади оглу Мирзазаде. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Азербайджанская культура понесла тяжелую утрату. 30 июля 2018 года на 83-м году жизни скончался выдающийся композитор, лауреат государственных премий, персональный пенсионер Президента Азербайджанской Республики, народный артист, профессор Хайям Хади оглу Мирзазаде.

Xайам Мирзазаде родился 5 октября 1935 года в городе Баку. После окончания в 1952 году 10-летней музыкальной школы при Азербайджанской государственной консерватории он в том же году поступил в Азербайджанскую государственную консерваторию имени Узеира Гаджибейли, в 1957 году завершил образование по специальности "Композиция" в классе гениального композитора Кара Караева.

Начав трудовую деятельность как преподаватель в Азербайджанской государственной консерватории имени Узеира Гаджибейли, Хайам Мирзазаде работал здесь в должностях старшего преподавателя, доцента и профессора, а в 1971-1983 годах был заведующим кафедры композиции. С 1983 по 2005 годы, являясь профессором данного учебного заведения, проявил особые заслуги в воспитании поколения молодых музыкантов и подготовке высококвалифицированных профессиональных музыкальных кадров.

Выдающийся представитель азербайджанской композиторской школы Хайам Мирзазаде является одним из мастеров, сыгравших значимую роль в развитии нашей музыкальной культуры. Его творчество широкого диапазона, основанное на органичном сочетании национальной музыки и современной композиторской техники и характеризующееся своеобразием, выразительностью, динамизмом, составляет одну из ярких страниц богатой летописи музыкального искусства Азербайджана.

Один из талантливых представителей и продолжателей школы Кара Караева - Хайам Мирзазаде, успешно использовавший достижения мирового музыкального наследия, создал ценные произведения в различных жанрах. Созданные в разные годы инструментальные, вокальные, симфонические, хоровые и камерные произведения снискали мастеру славу. Музыка, написанная им к ряду фильмов, вошедших в золотой фонд азербайджанской кинематографии, а также многочисленным драматическим спектаклям, разнообразием средств выражения и глубиной содержания служили формированию вкуса у слушателей, получили высокую оценку как достойные образцы нашей музыкальной культуры. Хайам Мирзазаде был известен музыкальной общественности страны и как автор прекрасных песен. Созданные им песни обогатили репертуар выдающихся азербайджанских исполнителей.

Произведения Xайама Мирзазаде, исполнявшиеся большими оркестрами далеко за пределами нашей республики в престижных концертных залах мира и на музыкальных фестивалях, внесли важный вклад в пропаганду азербайджанской музыки.

Многолетняя плодотворная деятельность композитора в области развития и пропаганды азербайджанской музыкальной культуры была оценена по достоинству. Oн был удостоен многих почетных званий, награжден высшими наградами Азербайджанской Республики - орденами "Шохрат" и "Шараф" и "Почетным дипломом Президента Азербайджанской Республики".

Память о выдающемся композиторе, талантливом педагоге и искреннем человеке Хайаме Хади оглу Мирзазаде будет вечно жить в сердцах тех, кто его знал. Aллах рехмет элясин!", - говорится в некрологе.

Под некрологом подписались Президент Азербайджана Ильхам Алиев, Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева, Новруз Мамедов, Огтай Асадов, Рамиз Мехдиев, Али Ахмедов, Абульфас Гараев, Джейхун Байрамов, Франгиз Ализаде, Фархад Бадалбейли, Ариф Меликов, Фидан Касимова, Тофиг Бакиханов, Рауф Абдуллаев.