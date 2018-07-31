Президент Ильхам Алиев подписал указ об обеспечении деятельности Управления Приморского бульвара

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал указ об обеспечении деятельности Управления Приморского бульвара. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно указу, утверждается устав Управления Приморского бульвара.

Полномочия учредителя Управления Приморского бульвара передаются Президенту Азербайджана. Также глава государства будет утверждать устав Управления Приморского бульвара, определять размер его уставного фонда, а также создавать исполнительные органы, определять их полномочия и досрочно прекращать их.

Кабинет министров будет утверждать годовые финансовые отчеты, давать согласие на создание хозяйственных обществ и на участие в них, создание управлений, филиалов и представительств.

Управлению бульвара поручено определить направления развития, утвердить структуру.

Согласно указу, уставный фонд Управления бульвара составит 69 059 580 манатов.

В указе отмечается, что создается правление с целью осуществления руководства деятельностью Управления бульвара.

Кабинету министров поручено в течение трех месяцев подготовить предложения по приведению актов Президента Азербайджана в соответствие с этим указом и представить главе государства; в течение трех месяцев привести нормативно-правовые акты Кабмина в соответствие с этим указом и проинформировать об этом Президента; проконтролировать приведение нормативно-правовых актов центральных органов исполнительной власти в соответствие с этим указом и в течение пяти месяцев проинформировать главу государства об исполнении; в течение одного месяца обеспечить передачу государственного имущества, находящегося в использовании Управления Приморского бульвара при Кабинете министров, на баланс Управления бульвара; в течение трех месяцев дать оценку государственного имущества, переданного на баланс Управления бульвара, и представить Президенту Азербайджана соответствующие предложения по учету госимущества в уставном фонде; решить другие вопросы, вытекающие из этого указа.

Управлению Приморского бульвара поручено в течение одного месяца определить численный предел работников и заработной платы.

Министерству по налогам поручено осуществить необходимые мероприятия, связанные с государственной регистрацией Управления Приморского бульвара.

Министерству юстиции поручено обеспечить приведение нормативно-правовых актов центральных органов исполнительной власти и актов нормативного характера в соответствие с указом и проинформировать Кабинет министров.