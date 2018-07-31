Президент Ильхам Алиев поздравил главу Бенина
31 июля 2018 20:39 182
Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил Президента Бенина Патриса Талона. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.
"От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю вас и весь ваш народ по случаю национального праздника Республики Бенин - Дня независимости. В этот знаменательный день желаю вам крепкого здоровья, успехов в делах, вашему дружественному народу - мира и прогресса", - говорится в поздравлении главы государства.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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