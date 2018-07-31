Скрытая угроза: Лавров обвинил Пашиняна - ПОДРОБНОСТИ
31 июля 2018 23:14 302
Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил, что Россия обеспокоена ситуацией в Армении. Об этом сообщает РИА "Новости".
По его словам, правительство Армении нарушило обещание о не преследовании своих политических предшественников.
Он также добавил, что Москва рассчитывает на то, что ситуация пойдет по конструктивному пути.
Ранее адвокат экс-президента Армении Роберта Кочаряна Арам Орбелян заявил, что ереванский суд арестовал бывшего армянского лидера по делу о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года.
Как отмечалось, Кочаряну было предъявлено обвинение в свержении конституционного строя страны.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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