Скрытая угроза: Лавров обвинил Пашиняна - ПОДРОБНОСТИ

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил, что Россия обеспокоена ситуацией в Армении. Об этом сообщает РИА "Новости".

По его словам, правительство Армении нарушило обещание о не преследовании своих политических предшественников.

Он также добавил, что Москва рассчитывает на то, что ситуация пойдет по конструктивному пути.

Ранее адвокат экс-президента Армении Роберта Кочаряна Арам Орбелян заявил, что ереванский суд арестовал бывшего армянского лидера по делу о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года.

Как отмечалось, Кочаряну было предъявлено обвинение в свержении конституционного строя страны.