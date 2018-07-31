Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Азербайджанский народ, наряду с сохранением своего богатого исторического и культурного наследия, всегда открыт для новых идей

Азербайджанский народ, наряду с сохранением своего богатого исторического и культурного наследия, всегда открыт для новых идей.

Об этом, в частности, говорится в поздравительном письме Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой участникам X Габалинского международного музыкального фестиваля.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Новость обновляется