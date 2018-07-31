Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Азербайджанский народ, наряду с сохранением своего богатого исторического и культурного наследия, всегда открыт для новых идей
31 июля 2018 23:53 3 279
Азербайджанский народ, наряду с сохранением своего богатого исторического и культурного наследия, всегда открыт для новых идей.
Об этом, в частности, говорится в поздравительном письме Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой участникам X Габалинского международного музыкального фестиваля.
Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Новость обновляетсяСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
31 июля 23:14 681
Скрытая угроза: Лавров обвинил Пашиняна - ПОДРОБНОСТИ
31 июля 23:12 685
Aрмяне узнали, как жестоко их обманули
31 июля 21:41 851
Пашинян готовит антироссийский бунт через Facebook - ФОТО
31 июля 20:39 250
Президент Ильхам Алиев поздравил главу Бенина
31 июля 23:14
Скрытая угроза: Лавров обвинил Пашиняна - ПОДРОБНОСТИ
31 июля 23:12
Aрмяне узнали, как жестоко их обманули
31 июля 22:06
İstilik sistemlərinin qiyməti ucuzlaşıb - VİDEO
31 июля 20:59
Солист группы "Би-2" стал жертвой домушников
31 июля 20:45
Apple iPhone 9 увидели раньше анонса - ФОТО
31 июля 20:39
Президент Ильхам Алиев поздравил главу Бенина
-
31 Июл. 11:42 19 202
-
31 Июл. 13:17 8 634
-
31 Июл. 09:27 4 987
-
31 Июл. 20:34 4 510
-
31 Июл. 19:30 4 270