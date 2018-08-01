Пашинян возвращается на митинги - соскучился

Премьер Армении Никол Пашинян соскучился по митингам и собирается вернуться в привычную для себя среду. Почти три месяца пребывания в должности он измучился без глазеющих ему в рот толп, мегафонов, транспарантов и скандирующих его имя фанатов.

Как сообщают армянские СМИ, 17 августа Пашинян собирается отметить 100-летие своего премьерства Площади Республики на "праздничном" митинге.

"Формальная причина - 100 дней моего пребывания на посту премьера, а на самом деле - обсуждение настоящего и будущего нашей страны, которое будет блестящим", - сказал Пашинян в ходе прямого включения со своей страницы в Facebook, пишет Новости-Армения.

По его словам, он очень соскучился и хочет пообщаться. А также обсудить то, что произошло в Республике Армения за последние 100 дней и что произойдет дальше, какие шаги предприняло правительства для обеспечения скачкообразного роста.

"Мы также обсудим возможности и вызовы, их преодоление. Мы поговорим о сегодняшней, вчерашней и завтрашней Армении. Это очень важно", - сказал Пашинян.

Каким образом премьер собирается "поговорить" и "обсудить" важные вопросы страны со своей паствой на митинге - загадка. Ни в одной цивилизованной стране уважающее себя правительство не опустится до столь дешевого пиара.

У Армении тоже вроде бы имеется правительство, для этих целей, то есть для решения важных вопросов, предназначенное. Впрочем, за прошедшие месяцы этим правительством не принято ни одного разумного решения, оно оказалось беспомощным и ни на что не способным. Ситуация в стране развивается хаотично и бессистемно, а некоторые шаги новых властей вообще вызывают неприятие и недоумение. Восторженные отзывы и оды в адрес "революционного" премьера слышатся все реже, а критические голоса прорываются все чаще.

С этим, вероятно, и вызвано решение Пашиняна устроить вече на площади, чтобы себя показать и заодно прозондировать ситуацию - так ли высок его рейтинг, как в апреле-мае. Премьер Армении не может не чувствовать, что его рейтинг неумолимо ползет вниз, и ему необходимо вновь всколыхнуть массы, накидать обещаний и выиграть время. Правда, как это отразится на и без того безнадежном международном имидже новых властей Армении, Никола Пашиняна, похоже, совсем не беспокоит.

Зульфугар Ибрагимов