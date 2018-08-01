Президент Ильхам Алиев и его супруга Мехрибан Алиева приняли участие в церемонии передачи квартир и автомобилей инвалидам войн и семьям шехидов

1 августа 2018 12:12

В среду в поселке Локбатан Гарадагского района Баку состоялась церемония передачи квартир и автомобилей инвалидам Карабахской, Великой Отечественной войн, Чернобыля и семьям шехидов. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В церемонии приняли участие Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева.

Новость обновляется

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az