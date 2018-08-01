Президент Ильхам Алиев и его супруга Мехрибан Алиева приняли участие в церемонии передачи квартир и автомобилей инвалидам войн и семьям шехидов

В среду в поселке Локбатан Гарадагского района Баку состоялась церемония передачи квартир и автомобилей инвалидам Карабахской, Великой Отечественной войн, Чернобыля и семьям шехидов. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В церемонии приняли участие Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева.

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