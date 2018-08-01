Эксперт объяснил, почему целью "идеологических террористов" стала карабахская дипломатия Азербайджана

Карабахская дипломатия неслучайно выбрана целью "идеологических террористов", желающих нарушить спокойную религиозную обстановку в Азербайджане.

Об этом в среду сказал Trend главный редактор газеты "Bakı Xəbər" Айдын Гулиев, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, после того, как попытки превратить в продолжительный процесс террор против государственных чиновников потерпели крах, эти силы сосредоточились на идеологическом терроре.

"Они утверждают, что якобы в Азербайджане притесняют мусульман, нет религиозной свободы, хотят вызвать сомнение в существовании национально-этнической солидарности и даже пытаются доказать, что азербайджанская власть не заинтересована в решении карабахской проблемы. Этих лиц, получивших убежище в соседних странах, под прикрытием религии используют против Азербайджана как ударные силы идеологического террора. Если рассматривать главные цели этих лиц, занимающихся идеологическим террором, то убеждаешься, что они и те, кто совершил террор в Гяндже, управляются из одного центра. Они нацелились на толерантную среду в Азербайджане, на общегражданскую солидарность и на все более укрепляющуюся карабахскую дипломатию. Эти три мишени, выбранные ими, - нерушимые опоры азербайджанской государственности, и они хорошо это знают. Предельно ясно, с какими непримиримыми врагами в сговоре эти террористы в социальных медиа, желающие нанести удар по этим опорам", - сказал Гулиев.

По его словам, карабахская дипломатия становится мишенью тогда, когда Армения раз за разом допускает ошибки и в мире усиливается поддержка позиции Азербайджана.

"Этот факт не оставляет места для сомнения в том, что те, кто нацелился на религиозную сферу Азербайджана, сотрудничают с проармянскими силами. Поскольку общественность Азербайджана хорошо проинформирована о таких сделках, шанс на успех этих планов равен нулю", - сказал Гулиев.