Президент Ильхам Алиев: В Азербайджане следующий год будет годом ускоренного развития

В Азербайджане следующий год будет годом ускоренного развития.

Об этом в среду, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления на церемонии вручения ключей от квартир и автомобилей инвалидам Карабахской, Великой Отечественной войн, Чернобыля и семьям шехидов. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Таким образом, наши финансовые возможности еще более расширяться, и, воспользовавшись этими средствами для решения стоящих перед страной главных задач, инфраструктурных проектов и в то же время и в первую очередь для решения социальных вопросов, мы сможем решить ваши проблемы", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что социальная политика в Азербайджане является одним из приоритетных вопросов.

"Я неоднократно говорил, что в центре всей нашей работы стоит гражданин Азербайджана", - сказал Президент Ильхам Алиев.

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