На строительство автомобильной дороги в Гядабее выделено 11,4 млн. манатов

1 августа 2018 18:55

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по строительству автомобильной дороги Славянка-Гошабулаг-Перизаманлы Гядабейского района.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, в распоряжении говорится, что с целью строительства автомобильной дороги Славянка-Гошабулаг-Перизаманлы, соединяющей 8 населенных пунктов с населением 12 тысяч человек, из предусмотренных в распределении расходов государственных капиталовложений государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2018 год средств на строительство и реконструкцию автомобильных дорог Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана выделено 11,4 миллиона манатов.

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