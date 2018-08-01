Президент Ильхам Алиев: Азербайджан продолжит политику изоляции Армении

Азербайджан продолжит политику изоляции, и воспользовавшись всеми средствами еще больше расшатает Армению.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом в среду, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления на церемонии вручения ключей от квартир и автомобилей инвалидам Карабахской, Великой Отечественной войн, Чернобыля и семьям шехидов.

"Если руководство Армении и в дальнейшем будет заниматься затягиванием переговоров, мы продолжим нашу политику изоляции, и воспользовавшись всеми средствами еще больше расшатаем Армению", - отметил глава государства.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что немалую роль в падении режима криминальной хунты в Армении сыграл и Азербайджан.

"Первый удар, который привел их к падению и к пропасти, был нанесен два года тому назад. Апрельские бои полностью вывели из строя их прогнившие устои, и после этого режим криминальной хунты начал двигаться к пропасти. Никто не должен забывать об этом", - отметил Президент Азербайджана.

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