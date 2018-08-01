Армянский политик бросила неожиданный месседж властям Еревана по Карабаху

В Армении с приходом нового правительства Пашиняна внутренние противоречия среди отдельных представителей так называемой политической элиты только усилились. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.

На фоне громких популистских заявлений армянского премьера о необходимости изменения формата переговоров и участия в них сепаратистов Карабаха периодически озвучиваются различные заявления о недопустимости освобождения оккупированных азербайджанских территорий.

По информации армянских СМИ, примерно в таком же ключе высказался накануне на своей странице в Facebook известный сепаратист оккупированного Нагорного Карабаха Аршавир Гарамян. К слову сказать, разглагольствования Гарамяна последовали буквально сразу после высказываний представителя Армянского национального конгресса Зои Тадевосян на недавней пресс-конференции, где она высказала совершенно адекватное и взвешенное мнение по возможному урегулированию нагорно-карабахского конфликта.

Политик заявила, что оккупированные территории нужно вернуть Азербайджану, если этот шаг поспособствует разрешению конфликта. Армянский политик попыталась довести свою точку зрения до армянской общественности и властей, отметив, что это единственный разумный выход для страны в сложившейся безнадежной экономической ситуации и политической изоляции, в которой Армения прозябает не один год.

Разумеется, после таких слов на армянского политика обрушился шквал критики и недовольства в раздосадованных СМИ.

К примеру, армянское издание aysor.am лихорадочно отмечает, что политик подтвердила, что оккупированные во время карабахской войны территории не являются территориями Карабаха и что речь идет не об освобожденных территориях, а о захваченных, что абсолютно соответствует действительности.

"По сути, вы хорошо знаете, что в этой аудитории все понимают, что это захваченные территории", - сказала армянский политик.

Далее она сама задалась вопросом, отвечая на вопрос журналистов о сути сделанного ею заявления.

"Это армянские земли?", - обратилась она к журналистам, призвав их к объективности.

"Никому из вас не нужно на меня обижаться, но не я это решаю. Этот вопрос всегда ставился сопредседателями и вообще обсуждался за столом переговоров. Дорогой журналист, не нужно обижаться на меня и требовать чего-то, за что я не отвечаю. Если вопрос идет об урегулировании за счет возвращения территорий, то, конечно, это правильно. Если все страны договариваются решить вопрос таким путем, то...", -продолжила она.

Далее политик попыталась довести до присутствующих тот факт, что, удерживая под оккупацией территории другого государства, Армения нарушает законы и принципы международного права и что в конце концов именно армянская сторона считает эти земли "освобожденными", а не захваченными, что идет вразрез с мнением международного сообщества.

Тадевосян открыто заявила, что позиция армянской стороны полностью расходится с мнением международного сообщества и международным правом, согласно которым Армения оккупировала земли другого государства.

На каверзный вопрос о том, спрашивала ли она мнение народа Карабаха по этому поводу, Зоя Тадевосян ответила, что констатирует факт и никого об этом не расспрашивала.

Понятно, что озвученная ею трезвая логика не убедила представителей "четвертой власти", а скорее способствовала недовольству в армянском обществе, что в принципе было предсказуемо.

К сожалению, трезвомыслящих политиков наподобие Зои Тадевосян в самой Армении можно сосчитать по пальцам, и, разумеется, столь смелые и откровенные высказывания армянской женщины-политика вызывают уважение. С другой стороны, не стоит сомневаться в том, что за такие заявления ей придется выслушать немало, мягко говоря, далеко нелестных слов в свой адрес от своих же соотечественников.Такова реальность.

В Армении до сих пор не могут забыть и простить заявление лидера Армянского национального конгресса, экс-президента Левона Тер-Петросяна, который первым сказал о необходимости пересмотра политики официального Еревана в пользу мирного урегулирования карабахской проблемы и возврата азербайджанских территорий. Именно после этого ему приклеили ярлык предателя армянского народа и фактически отстранили от власти.

Спустя много лет после заявления Тер-Петросяна армянский политик Тадевасян попыталась вновь достучаться до армянской общественности, которая, похоже, находится в чудовищной депрессии и в глубокой спячке. В противном случае Тадевасян была бы услышана. Но даже в это трудно поверить, потому что пустая риторика премьера Пашиняна, министра обороны Танояна, главы сепаратистских бандформирований Мнацаканяна о способности "уничтожить Азербайджан или удержать Карабах" звучит громче и чаще, и пока что армянское общество ведется на всю эту чушь.

Любопытно, что же еще непоправимого должно произойти в Армении, чтобы этот народ прозрел? Неужели участь этого "многострадального народа" (как армяне себя окрестили) настолько тяжела, что на его долю за все время существования "независимой и демократической" Армении выпало терпеть и подчиняться воле гнусных и ненасытных руководителей вроде Саргсяна, Кочаряна, Пашиняна, готовых "добивать" свой собственный народ, ставить его на колени и вынуждать покидать Армению.

С другой стороны, возможно, что он и заслужил такую жизнь, слепо следуя за теми, кого сам и возводил на политический олимп. Глупо постоянно наступать на одни и те же грабли, не серьезно...

Время принятия правильных решений давно пришло, цена ошибок может оказаться неоправданно высокой. Вот что должно заботить армян сегодня, если, конечно, они не утратили чувство реальности, причем окончательно...