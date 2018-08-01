Президент Ильхам Алиев предоставил ряду деятелей кино персональную пенсию

1 августа 2018 22:13

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал распоряжение о предоставлении персональных пенсий Президента ряду деятелей кино, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно распоряжению, Аблучу Энверу Абасгулу оглу, Гамбарову Рафаилу Алиевичу, Мамедову Беюкаге Зейнал оглу за многолетнюю плодотворную деятельность в области киноискусства предоставлена персональная пенсия Президента Азербайджана.

Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из распоряжения.

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