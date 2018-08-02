Президент Ильхам Алиев подписал указ по усовершенствованию управления в сфере градостроения

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал указ о дополнительных мерах по усовершенствованию управления в сфере градостроительной деятельности.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, cогласно указу, Главное управление архитектуры и градостроительства Аппарата главы исполнительной власти города Баку передается в подчинение Государственного комитета по архитектуре и градостроительству.

Указом устанавливается, что выдачу разрешений на строительство и эксплуатацию строительных объектов на административной территории города Баку (за исключением случаев выдачи разрешений на строительство и эксплуатацию строительных объектов со стороны Кабинета министров и Государственного агентства жилищного строительства) осуществляет Государственный комитет по архитектуре и градостроительству Азербайджана.

Кабинету министров поручено в течение трех месяцев подготовить предложения по приведению актов Президента Азербайджана в соответствие с этим указом и представить главе государства; в течение трех месяцев обеспечить приведение нормативно-правовых актов Кабинета министров в соответствие с этим указом и проинформировать Президента Азербайджана; проконтролировать приведение в соответствие с этим указом нормативно-правовых актов центральных органов исполнительной власти и проинформировать Президента Азербайджана; решить другие вопросы, вытекающие из этого указа.

Государственному комитету по архитектуре и градостроительству поручено в течение трех месяцев утвердить положение Управления при согласовании с Президентом Азербайджана.

Министерству юстиции поручено обеспечить приведение нормативно-правовых актов центральных органов исполнительной власти и актов нормативного характера в соответствие с указом и проинформировать Кабинет министров.

Министерству финансов поручено в течение одного месяца обеспечить выделение Государственному комитету по архитектуре и градостроительству необходимых для обеспечения деятельности Управления средств, предусмотренных в госбюджете на 2018 год для исполнительной власти города Баку.

Исполнительной власти города Баку поручено в течение одного месяца обеспечить осуществление мероприятий по ликвидации структур Управления, находящихся в его подчинении; в течение одного месяца обеспечить передачу на баланс Государственного комитета по архитектуре и градостроительству материально-технической базы Управления, а также находящихся в его подчинении структур, и проинформировать главу государства.