В Ереване "отомстили" Лаврову - Соцсети - ФОТО

В соцсетях распространились кадры акта "мести" российскому флагу за жесткие заявления главы МИД России Сергея Лаврова в адрес Армении.

Судя по фото, роль народного мстителя взял на себя гражданский активист Вардгес Гаспари. А происходит все возле штаб-квартиры Республиканской партии.

Поругание российского флага - явление для Армении рядовое. Почти ни одна акция не обходится без такого акта демонстрации своей ненависти к стратегическому союзнику.

Напомним, что заявление Лаврова касалось недавнего ареста экс-президента Армении Роберта Кочаряна. По его словам, правительство Армении нарушило обещание о не преследовании своих политических предшественников. Глава МИД заявил, что Москва рассчитывает на то, что ситуация пойдет по конструктивному пути.

Султан Керим