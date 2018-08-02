В Ереване "отомстили" Лаврову - Соцсети - ФОТО
В соцсетях распространились кадры акта "мести" российскому флагу за жесткие заявления главы МИД России Сергея Лаврова в адрес Армении.
Судя по фото, роль народного мстителя взял на себя гражданский активист Вардгес Гаспари. А происходит все возле штаб-квартиры Республиканской партии.
Поругание российского флага - явление для Армении рядовое. Почти ни одна акция не обходится без такого акта демонстрации своей ненависти к стратегическому союзнику.
Напомним, что заявление Лаврова касалось недавнего ареста экс-президента Армении Роберта Кочаряна. По его словам, правительство Армении нарушило обещание о не преследовании своих политических предшественников. Глава МИД заявил, что Москва рассчитывает на то, что ситуация пойдет по конструктивному пути.
Султан КеримСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!