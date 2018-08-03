В Армении усомнились в легитимности Никола Пашиняна

Единственная легалистская основа господина Пашиняна это голосование парламента, где за него голосовали в том числе республиканцы, и сделано это было при помощи давления на них и кулуарной договоренности. Такое мнение выразил директор Института Кавказа, политолог Александр Искандарян в ходе обсуждения, посвященного ситуации с реакцией российской стороны на процессы в Армении.

На заявления коллег о том, что с клептократией прежних властей покончено, политолог иронично напомнил, что "совершенно неклептократическая партия господина Царукяна, которая отличается удивительным следованием законам и свободной конкуренции последние 150 лет, является опорой господина Пашиняна в парламенте и сейчас", передает News.am.

"Мы судим господина Хачатурова. У меня вопрос - почему именно его? А там мало военных было, которые были на разных постах выше? Политики ходят и будут идти на компромиссы. И компромиссные решения будут касаться и дела Роберта Кочаряна в том числе. Потому что дело несет в себе довольно серьезную политическую составляющую", - отметил Искандарян, выразив сомнение в отсутствии влияния политической ситуации на деятельность судей: "Предполагать, что те же самые судьи, которые служили при республиканской власти, почему-то проснувшись часа в два ночи, решили поднять дело сейчас, а не полгода назад, и это никак не зависит от политической ситуации в стране. Поэтому будут компромиссы и соглашения, и будут учитываться внешние силы в том числе".

Отметим, что Искандаряна трудно обвинить в симпатиях к Кочаряну или РПА. Однако раздражение, которое вызывает у него новая власть, он скрывать уже не может.

Армянский эксперт прав, ставя под сомнение легитимность нового премьера. Все, кто следил за новостями из соседней страны, в курсе, как готовилось голосование 8 мая и как шантажировались и запугивались депутаты от на тот момент парламентского большинства. Конечно, соратники Саргсяна сплошь коррупционеры, казнокрады, лица, связанные с криминалом, и сами применявшие всегда такие же методы к своим противникам. Одним словом, это не те лица, которые заслуживают сочувствия. Но факт остается фактом - Пашинян вынудил парламент голосовать за него руками своих фанатов. Которые не остановились бы ни перед чем ради победы "революции", на деле оказавшейся не такой уж "бархатной".

После неудачного для Пашиняна голосования 1 мая его сторонники разобрали списки депутатов РПА - 55 человек, которые подлежали давлению и принуждению. Сторонники будущего премьера устраивали оскорбительные акции перед домами республиканцев, унижали их, преследовали, перекрывали дорогу, номера депутатов гуляли по рукам, и каждый мог позвонить им и спокойно оскорблять. То есть психологическое давление было организовано очень четко. Параллельного в соцсетях шла настоящая травля, противникам Пашиняна и их семьям угрожали и всячески оскорбляли.

И Александ Искандарян культурно напомнил премьер-министру обо всем этом. Чтобы голова у бородатого парнишки не очень кружилась от самолюбования и восторженных воплей толпы, которые, наверное, до сих пор звучат в его ушах.

Зульфугар Ибрагимов